„Az újból felgerjedt – felgerjesztett – Horthy-értékelés kapcsán tegnap arról beszélgettem valakivel, hogy Kádár vagy Horthy ártott-e többet Magyarországnak. Mivel őket kettejüket tartom a 20. századi magyar történelem legkártékonyabb szereplőinek, hajlamos lettem volna egyenlőségjelet tenni kettejük közé. De ez érzelmi válasz lenne, ráadásul a két korszak és benne Magyarország mozgástere sem összemérhető. Kádár például nem volt hatalomban világháborús időszakban – ezt önmagában nem lehet sem a rovására, sem a javára írni, pusztán adottság. Úgyhogy megpróbáltam egy kis táblázat segítségével összehasonlítani őket. Mint minden leegyszerűsítés, ez is torzít persze, és minden sorról lehetne írni egy monográfiát. (Írtak is többet.) Nem is véleménynek, inkább vitaanyagnak szánom.

Így legalább van némi értelme a közénk dobott Horthy-konc csócsálásának.

(Azért őket tartom a legkártékonyabbnak, mert Szálasi vagy Rákosi ha mégoly bestiális politikai bűnözők voltak is, múló epizódok voltak a történelemben. Soha nem álltak mögöttük széles tömegek, és nem sokan gondolnak nosztalgiával véres politikai örökségükre. Kádár és Horthy sokáig voltak hatalmon, és nemcsak vér tapad a kezükhöz, hanem jóvátehetetlen morális károkat is okoztak, ők építették ki a meghunyászkodás és ügyeskedés, a kéz kezet mos kultúráját, amelynek hatásait a mai napig szenvedi az ország.)”

