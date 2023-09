„Van-e baj azzal, ha a miniszterelnök nyaralni megy? Ugye nyilvánvaló, hogy nincs. Így is túl sokszor látni – vagy inkább hallani –, hogy Orbán Viktor túl van hajtva. Ő mondta erre: nehéz időket élünk, dolgozni kell folyamatosan, néhány miniszterének sem engedte meg, hogy szabadságot vegyen ki. Infláció van, háború – kinek mi jut; van akinek a Földközi tenger –, ilyenkor zárni kell a sorokat.

És van-e azzal baj, ha a miniszterelnök úgy dönt, hogy mégis szüksége van a pihenésre, és azt a szűk hetet, amit erre szán, az Adrián, egy ismerős házában tölti el? Erre is úgy kell válaszolnunk: nincs. Nincs vele baj, ha egyébként összeférhetetlenség nincs a történetben. Hogy ez a ház pont egy ellenzéki pártvezető testvéréé, legfeljebb pikáns, nem több. Kiváltképp, hogy a testvér a kormányfővel régóta jó kapcsolatot ápoló Schmidt Mária lánya.

Ha minden ennyire rendben van, semmi nem kifogásolható, akkor vajon miért lett ebből az eltitkolt nyaralásból ekkora ügy? Pont az eltitkolás miatt. Ha minden ennyire rendben van, semmi nem kifogásolható, akkor vajon miért lett ebből az eltitkolt nyaralásból ekkora ügy? Pont az eltitkolás miatt. A Népszava szerkesztősége is tett fel kérdést a miniszterelnökségnek azokban a napokban, amikor úgy éreztük: az addig mindennapos aktivitást mutató Orbán eltűnt a nyilvánosság elől. Kérdeztük: netán nyaral? Ám a kormányzati emberek, ki tudja miért, el akarták tagadni, hogy az »Elnök« szabadságra ment. Nem voltunk kíváncsiak a részletekre, hogy merre vitte őt az autó, repülő, hajó? Elfogadjuk: nem tartozik ránk. Meg úgy általában nem tartozik ránk semmi, amit ki akarnak retusálni az élőképből. Rendben van. De, ha nincs baj a miniszterelnöki nyaralással, ha nem baj, hogy a barátja dácsájában tölti szabadságát, miért baj az, ha a közvélemény tudja: Orbán Viktor pihen. Tényleg elhiszi bárki is, hogy ez a tudás rontaná le a Fidesz kétharmadát, avagy a miniszterelnök nimbuszát? Hisz olyat is elnéznek neki, ami - amúgy – megbocsáthatatlan lenne.”

