„Magyarország nem jogállam” – reagált Karácsony az OTP-feljelentésre

Már azt OTP Bank is feljelentést tett Karácsony Gergely 99 Mozgalmának finanszírozása ügyében – írta meg a Mandiner is. Mint ismeretes, a baloldali főpolgármester kampánycéljaira létrehozott egyesület tevékenységével kapcsolatban a NAV már júliusban nyomozást indított. A lap szerint a NAV után már OTP Bank Nyrt. is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt.

„Az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyektől történik egy kb. 30x30x30 cm nagyságú adománygyűjtő ládába. Ezekbe a Perjésék-féle jegyzőkönyvek állítása szerint 2-3 ezer bankjegyet, egy esetben pedig 3 811 bankjegyet préseltek be – olvasható a cikkünkben – A feljelentés szerint viszont »a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az EUR bankjegyek –

újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat).«”

Karácsony ennek kapcsán az ATV-nek nyilatkozott: leszögezte, látta a dobozt, a bank is látta,

„a bank által bekért dokumentumok valójában cáfolják a banki feljelentésben szereplő állításokat,

de azért nem szeretném ezt az ügyet a nyilvánosságban túlságosan elemezni, mert az OTP-vel nekünk egy nagyon jó szakmai kapcsolatunk van a Fővárosi Önkormányzatban, és ez a kapcsolat nekünk fontosabb, minthogy ezekbe a politikai harcokba belemenjünk”.

Kifejtette, „a magyar nyomozó hatóságok a Magyar Nemzetet szokták értesíteni, meg a kormánypárti sajtót ezekről az ügyekről, ami egyébként egy súlyosan jogsértő gyakorlat, de hát sajnos Magyarország nem jogállam, ezt sajnos nap mint nap tapasztalom”.

