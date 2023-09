Leállítanák Lázárék a Hadik-lovasszobor heréjének simogatását

A Budavári Önkormányzat Facebook-oldalán tette közzé Lázár János minisztériumának levelét, mely szerint a Várban található Hadik András lovasszobor bemutatása egyes idegenvezetők által sok esetben igen méltatlan módon zajlik.

„Ez a viselkedés joggal zavarja az itt élőket és bánthatja azokat, akik a huszár hadvezér iránt tiszteletet éreznek.

A műemléki védelem alatt álló, a világörökség részét képező történelmi Várnegyed hangulatát megzavaró frivol viselkedés moderálása társadalmi igény.”

A minisztérium kéri a sértő gyakorlat megszüntetését, egy tábla felállítását. Az első kerületi önkormányzat válaszlevelében felvázolta a lovasszoborhoz kapcsolódó hiedelem hátterét, és más híres szerencsehozó szobrokhoz kapcsolódó legendáriumokat is számba vettek. Azt is megállapították, hogy a Várban lakók nem jelezték nemtetszésüket a szobor simogatása miatt. Azt is beleírták, hogy felmászni a szoborhoz balesetveszélyes.

A bejegyzést megtekintheti alább:

