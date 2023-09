Kunhalmi Ágnes: Az ellenzéknek példát kéne vennie a Fideszről

Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök a Magyar Szocialista Párt terveiről beszélt a szerdai miskolci Jóléti Magyarország fórumon, olvasható az mszp.hu-n. A politikus kiemelte, Miskolc egy nagyon erős bástya a Fidesszel szemben, hasonlóan Szombathelyhez, Szegedhez és Budapesthez. Szerinte nem szabad lenézni a kormánypártok erejét és az ellenzéki pártoknak „szóba kellene állniuk” egymással két választás között is, nem csak közvetlenül a választások előtt.

Kunhalmi aláhúzta, jelenleg egyik ellenzéki pártnak sincs abszolút többsége. „Nincs olyan, amely önmagában képes lenne a centrális erőteret betölteni, ezt fel kell ismernie minden ellenzéki pártnak.” Arról is beszélt, hogy a kormánypárt minden Fideszt támogatót magába foglal. „Az olyan radikálisokat is, mint Bayer Zsolt, és az olyan, európai gondolkodásúakat is, mint Navracsics Tibor.”

Erről kellene példát venni, hiszen míg az ellenzékiek a legapróbb nézeteltéréseken is ölre mennek, addig a kormánypárt minden egyes Fidesz szavazót magába foglal

– fogalmazott Kunhalmi.

„Az egyetlen és utolsó párt az országban, amely legyőzte már a Fideszt, az az MSZP” – zárta gondolatait Kunhalmi Ágnes.

