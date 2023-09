Kedves Imre! Isten, haza, család, ilyen egyszerű – a többi lényegtelen

„Nekünk mindig ez a rohadt építés jut: kommunizmus, szocializmus, illiberális demokrácia, klerikálfasiszta mintaállam Európa szívében.” Azért válasszuk szét azt, amit magunk építünk – ezeréves állam, Aranybulla, székesfehérvári törvénynapok, vallásszabadság, vármegyerendszer, szuverenitás akár birodalmakon belül stb. – és amit építtetnek velünk: kommunizmus, nyugati demokrácia, EU stb.

Két dolgot támad következetesen: Isten, haza. De nyugodtan ide vehetjük a családot is, mert általában azt is szokták; nem véletlenül lett kiválasztva ez a hármas jelszó, ami köré mi az életünket fölépítjük. Érdekes módon aki nemzetietlen, az többnyire hitetlen is, és az LMBT kérdésben a betűszó mellett foglal állást.

Mi mozgatja őket? A tagadás ősi szelleme, mint Lucifert? A puszta rombolás a céljuk, mert az viszonylag könnyű, építeni kicsit nehezebb.

Mi építkezünk, ha nem is kommunizmust meg hasonlókat, hanem egy nemzeti, szuverén, magában bízó büszke államot. Ők kívülről nézik, és nem látják. Mi belülről értjük, mit miért teszünk és kire miért szavazunk.

Azért olykor lebuknak, és kiderül, hogy a zuhanó repülőben már tényleg nincs ateista; egy másik nagy szkeptikus megmondóember, Vágó István egész életművét a felesége egyetlen mondattal hazavágta. Azt nyilatkozta ugyanis az özvegy a temetés előtt: „Jólesik látni, mennyien imádták, és csak azt kívánom, hogy ezt ő odafentről lássa, hogy milyen megható megemlékezések vannak róla.”

Állítólag Voltaire azt kérte barátaitól, hogy ha haldoklik, ne hívjanak papot hozzá. Amikor elkövetkezett az agónia, mégis könyörgött érte, és a közelállók szíve megesett a szenvedőn. Elhívtak egy papot. Voltaire azonban felépült, szemrehányással illette barátait gyengeségükért, és amikor újra – immáron csakugyan – haldoklott, és megint kétségbeesetten kiabált feloldozás után, a barátok erősek maradtak, és Voltaire testi és lelki kínok között, az Úristen nélkül halt meg.

Bármit gondolunk is róluk, azért a mi felelősségünk is, hogy senki se végezze ilyen elhagyatottan.

Ezért újra és újra elmondjuk, mik a vezérfonalak. A többi már az ő felelősségük.

Kedves Imre: Isten-haza-család. Ilyen egyszerű. A többi lényegtelen.

(Nyitókép: Facebook)