„Egy ma közzétett, az ellenzék elmúlt másféléves szerencsétlenkedéseiről szóló összeállítás foglalkozik a különböző pártváltásokkal is. Ebben olvasható ez is: »volt példa arra, amikor az átigazolásba a személyes sértettség is belejátszott. A párbeszédes Kocsis-Cake Olivio az előző ciklusban parlamenti képviselő volt, a 2022-es listán azonban már nem kapott befutó helyet«.

Ha valaki nem tudná, Kocsis-Cake korábban az LMP politikusa volt, pártszakadóként került Bajnaiék segédcsapatába, hogy 2018-ban már az MSZP-vel virítson közös listán. Ám további árulásokban már nem tudta követni a mikroszervezetet, az újabb fordulatok előtt megtért a DK-ba. A cikk beszámol a szakítás körülményeiről, arról, hogy Kocsis-Cake egy párbeszédes Fb-csoportban búcsúzott elvtelentársaitól, ekkor említette »személyes sérelmeit is, például azt, hogy nem került jobb helyre a 2022-es ellenzéki listán, és így nem került be újra a parlamentbe«.

És most mindenkit arra kérek, hogy idézzük föl együtt Kocsis-Cake öt legemlékezetesebb alakítását a magyar országgyűlésben, amelyek miatt okkal érezzük úgy, hogy parlamenti hiánya nem csupán bankszámlája számára, de a magyar közéletnek is pótolhatatlan veszteség.

Kezdem én. 2020 decemberében Kocsis-Cake Olivio írásbeli kérdést intézett Polt Péter legfőbb ügyészhez, amelyben kíméletlenül szegezte neki a következőket: »hol marad a fellépés a vírustagadókkal, és járvány elleni védekezés ellen kampányolókkal szemben?«. Lássuk be, Kocsis-Cake Olivio nélkül a parlamenti önkéntes feljelentők és szabadságkorlátozók hangja sokkal erőtlenebb, s távollétében a kormánynak is jóval nehezebb betartatnia szabályait.”

