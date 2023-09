Hont András ezt üzente az ATV Öt című műsorába beleszálló Márki-Zaynak

Az ATV legutóbbi Öt című műsorában előkerült Márki-Zay Péter szombati nyilatkozata is, aki a Belvárosi Színházban megtartott pártalapító rendezvénye után az Indexnek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy Vona Gábor mögött a Fidesz áll, továbbá az Öt is című műsor is a kormánypárt érdekeit szolgálja, és az ellenzék munkáját rombolja.