„Gyermeket vállalni öröm” – a gyermekvállalási és a házasodási kedv is Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az EU-ban!

„Gyermeket vállalni öröm. Nem úgy öröm, mint elmenni a vidámparkba vagy beülni egy moziba. A gyermekvállalás áldozat. Sokszor nehézséggel jár, kezdve az álmatlan éjszakáktól a nagy lemondásokig. De ez a lemondás segít minket. A családos emberek értik az evangélium szavait: »Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.«” Az idézet éppen kétéves: Orbán Viktor a legutóbbi, IV. Budapesti Demográfiai Csúcs alkalmával mondta, ugyanakkor, amikor a magyar család­politika öt alapkövét is a nemzetközi tanácskozás résztvevőinek figyelmébe ajánlotta. A gyermekvállalás anyagi értelemben is előny legyen, ne pedig hátrány, a családokat saját tulajdonú lakáshoz kell segíteni, a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni, az ország működését család­baráttá kell változtatni, és meg kell védeni a jog eszközeivel is a család intézményét és a gyermekeket – sorolta a kormányfő.

Amit 2021-ben összegzett, bő tíz év gyakorlatában kiforrt tapasztalat volt. Az összeomló baloldaltól egy összeomlóban lévő gazdaságot öröklő második Orbán-kormány azzal szembesült, hogy történelmi mélyponton van a termékenységi ráta, minden második születésre jut egy abortusz, az új­szülöttek csaknem fele pedig nem házas szülők gyermekeként látja meg a napvilágot. A kilátások sem voltak kedvezők: a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a következő évtizedben drasztikusan csökken a szülőkorú nők száma.

Az első lépésektől a falusi csokig

Bár a 2010-es választáson a jobbközép pártszövetség elsöprő győzelmet aratott, így alkotmányozó többséghez jutott az Országgyűlésben, a csőd szélén táncoló ország költségvetési lehetőségei viszonylag szűkre szabták a népesedéspolitika mozgásterét. A szakemberek azonban egybehangzóan arra figyelmeztettek, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk, tehát a gazdasági szabadságharc demog­ráfiai lépéskényszerrel párosult: most vagy soha.

Cselekedni kellett. Ennek jegyében a kormány még megválasztása évében visszaállította a gyes időtartamát három évre. (A baloldali­-liberális többségű parlament 2009-ben rövidítette két évre és kötötte hosszabb munkavállaláshoz az igénybevétel jogát – még baloldali portálok is feltették akkoriban a kérdést: „ki fog itt szülni?”) 2011-től már megnövelt értékű családi adókedvezményt kaphattak a szülők, amelyet ráadásul az egy és két gyermeket nevelőkre is – újra – kiterjesztettek. A kisgyermekes szülők 2012-től részmunkaidős foglalkoztatást is igényelhettek, s mérföldkő volt ugyanekkor az otthon­teremtési program újraindítása is. 2013-ban pedig a Munka­helyvédelmi akciótervben következtek olyan lépések, amelyek a gyermeket vállalók munkaerőpiaci helyzetét segítették az őket foglalkoztató munkáltatókon keresztül adókedvezményekkel.

S bár nem forintosítható, történt ebben az időszakban még valami: megkezdődött az állam családbarát fordulata, és egyre inkább erősödtek azok az üzenetek, hogy gyermeket vállalni jó és érdemes, Magyarország célja pedig, hogy igazán családbarát országgá váljon. Közben más területen is zajlott a küzdelem, s lassacskán egy magabíró ország képe kezdett kirajzolódni.

Ahogy szélesedett a gazdasági mozgástér, úgy lett egyre aktívabb a kormányzat. 2014-től felpörgött a családpolitika: megkezdődött a bölcsődefejlesztés, bevezették a családi járulékkedvezményt, érkezett a diplomásgyed és a gyed extra. Az egyik legismertebb családtámogatási elem pedig egy esztendő múltán robbant be a köztudatba:

a családi otthonteremtési kedvezmény 2015-ös indulása óta mostanáig 230 ezer, azaz minden ötödik magyarországi családnak segítségére volt abban, hogy új és saját tulajdonú otthonba költözhessen.

A családokért felelős államtitkárság tájékoztatása szerint a programban ez idáig 744 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg. Az első házasok kedvezménye pedig szintén adóforintokat hagyott a fiatalok zsebében: a kedvezménnyel a házasságkötést követően két évig élhetnek a jogosultak. A következő esztendőkben fokozatosan a duplájára emelkedett a kétgyermekes szülőknek járó családi adókedvezmény összege, megkezdődött a bölcsődei rendszer átalakítása, és tovább bővült a gyorsan rendkívül népszerűvé váló csok.

A 2018-as esztendő a családoké volt: egyrészt névleg is őket emelte a középpontba a kormányzat, a teljes évet a családoknak szentelte, másrészt pedig újabb jelentős döntések születtek a családtámogatások körének bővítésére. Meghirdették az édesanyák diákhitel-törlesztésének felfüggesztését, valamint a második gyermek születésekor a hallgatói hiteltartozás felének automatikus elengedését, a harmadik gyermek érkezésével pedig a teljes fennmaradó adósságállomány eltörlését. Ezzel egyidejűleg a jelzáloghitel-tartozások csökkentésére is lehetőséget teremtett a kormány. Kezdetben a harmadik gyermek születésekor engedtek el 1 millió forintot a tartozásból, később a kedvezmény jelentősen bővült, és már a második gyerek születésével is igénybe lehet venni, a harmadik érkezésekor pedig a jóváírt összeg 4 millióra emelkedik.

Kevésbé látványos, ám annál fontosabb lépés volt, hogy abban az évben megduplázódott a meddőségkezelésre fordított finanszírozás összege, 2020 óta pedig már ingyenesek a szükséges gyógyszerek és a teljes körű meddőségi kivizsgálás is.

A kabinet a határon túli magyarokról sem feledkezett meg. Amint arra a Mandinernek Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár rámutat, a Köldökzsinór program részeként 2018-tól a külföldön élő magyar családok is jogosulttá váltak gyermekeik után az anyasági támogatásra és a fiatalok életkezdési támogatására, valamint a hozzá kapcsolódó babakötvényre is.

Hamarosan pedig elindult a falusi csok, amit az ötezer lakosúnál kisebb településeken élők vehetnek igénybe. Ez a vidéki családok megerősítését és az ingatlanállomány minőségének jelentős javítását van hivatva szolgálni.