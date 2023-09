Gulyás Gergely a Mandinernek: Talán jobb is a svédeknek, ha most nem szavaz a parlament a NATO-csatlakozásukról

A családi otthonteremtési program újragondolása folyamatban van, a kormány még nem döntött, de egy alkalommal már tárgyalt róla, a koncepció elkészült. A cél az, hogy alacsony kamat mellett lehessen jelentős hitelhez jutni, a gyermekek megszületésével ennek egy része támogatássá válik, s várhatóan nem csak új ingatlanokra vonatkozik majd az új szisztéma – erről is beszámolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Megerősítette:

a városi CSOK az év végével kifut, januártól azonban biztosan hatályba lép az új szabályozás.

A Mediaworks Hírcentrum kérdésére tudatta: november közepéig várhatóan mindenki megismerheti a részleteket.

Kérdésre válaszolva elárulta azt is, nem lesz hatósági áras tűzifa, szociális alapú támogatási program viszont igen.

A benzinárstop esetleges bevezetése kapcsán Gulyás elmondta, a cél az, hogy ne legyen érdemben drágább itthon tankolni, mint a szomszédos országokban. A gazdaság és az emberek teherbíró képességére azonban mindenképp tekintettel akarnak lenni, figyelik a folyamatokat, ám ezzel az eszközzel egyelőre nem él a kormány.

Ismeretes: Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a bírósági döntés értelmében úgynevezett azonnali jogvédelmet kapott a főváros a kormányzattal szemben. Ezzel a joghatóság megtiltotta az államnak, hogy Budapest számlájáról több pénzt emeljen le, mint amit forrásként biztosít a városnak, fejtegette. Ezzel kapcsolatban a miniszter elmondta, ez egy ideiglenes intézkedés, egyébiránt egy bonyolult jogi eljárásról van szó. Megismételte, bár 2019-ben jelentős tartalékkal vette át a vezetés a várs igazgatását, a gazdasági növekedésből is jelentősen profitál Budapest,

Karácsonyék most mégis működési nehézségekre hivatkoznak a bíróságon. Ezért nem akarnak lényegében adót fizetni.

Az államkincstár nyilván fellebbez az ideiglenes döntés ellen is, az adóbefizetést azonban a városvezetés aligha tudja majd végül elkerülni, vetítette előre a tárcavezető.

Az ukrán gabonaexport kapcsán felmerült, más termékeknél is szóba jöhetne a korlátozás, ám Gulyás szerint egyelőre ilyen döntés nem született. Magánvéleményként kifejtette, a lengyelek most alighanem úgy gondolják, az ukránok hálátlanok. Méltatlan, hogy Kijev perrel fenyegeti azt az államot, ami még fegyverrel is támogatta Ukrajnát. A Mandiner kérdésére elárulta, az Európai Bizottság részéről érkezett negatív jelzés a gabonaexport-tilalom fenntartása miatt, a Kijev által a WTO előtt indított per ugyanakkor szerinte akár évekig is elhúzódhat.

Mintha a svédeknek nem is lenne fontos a NATO-csatlakozás, a magatartásukból legalábbis erre lehet következtetni.

Ahhoz ugyanis, hogy egy szövetségben legyünk, kölcsönös tiszteletre és bizalomra lenne szükség, ezt a svédek inkább rombolták Magyarországgal kapcsolatban az elmúlt időszakban – magyarázta a kancelláriaminiszter. A Mandiner felvetésére úgy fogalmazott,

talán jobb is a svédeknek, hogy nem most szavaz a parlament a ratifikációról. Annak eredménye ugyanis felettébb kétséges lenne

– utalt Gulyás Gergely a Fidesz-frakció álláspontjára, jelezve egyúttal, a kormány nem vonta vissza a ratifikáció támogatásáról szóló javaslatát.

Mindenképp lesz tanári béremelés, annak csak a tempója függ csak a nekünk járó uniós források megérkezésétől. A hátrányos helyzetű térségekben ráadásul így is a tíz százalékot meghaladó mértékben lesz jövőre is emelés, erősítette meg.

Téves vélemény, hogy most be kellene vezetni Magyarországon az eurót,

a magyar kormány szerint az európai gazdasági fejlettség 80-85 százalékának elérésekor érdemes ezt felvetni. Addig nem.

A kormány tárgyal a hitelezés felpörgetéséről a bankokkal, az új családtámogatási formákban való részvételre is ösztönöznék őket, újabb bankadó bevezetéséről azonban egyelőre nincsen szó, részletezte. Hangsúlyozta egyúttal, semmilyen megszorítás nem lesz, a költségvetési hiány kapcsán pedig azt mondta, Brüsszel komoly pénzekkel tartozik, ha ezek megjönnek, az uniós átlag körül lennénk e tekintetben.

Ha Amerikából tízmillió dollárokat szánnak a magyar belpolitika befolyásolására, az veszélyesebb, mintha valaki csak beszél róla

– reagált Gulyás David Pressman USA-nagykövet ezzel kapcsolatos nyilatkozatára.