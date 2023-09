Ezt nem láttuk jönni: Cseh Katalin tündéri engedelmességgel, parádés videóban igazolja Ungár Péter tételét!

„A Momentum a ChatGPT kihányadása. Minden mondatuk egy közleménygenerátor. Gondolatot még nem lehetett attól a párttól hallani” – mondta nemrégiben Ungár Péter, erre most

Cseh Katalin az összefogás jegyében úgy döntött, videóval illusztrálja ezeket a találó mondatokat.

Miután Kálmán Olga 2023. május 14-én árcímkék segítségével ismertette, hogy Horvátországban bezzeg olcsóbb a 6 százalék gyümölcstartalmú ivólé, mint Magyarországon a 100 százalékos frissen préselt narancslé, és miután Jakab Péter 2023. június 19-én bemutatta, hogy a szlovák Lidlben a 2,69 euróról aznap épp leértékelt szuperakciós tojás olcsóbb, mint a magyar Auchanban a nem akciós, a Momentum EP-képviselője 2023 szeptemberében, néhány havi enyhe élelmiszer-deflációt követően gondolt egy végtelenül innovatívat, és videóban megörökítette, hogy bezzeg a belga Aldiban 1,99 euró (386 Ft) egy liter UHT tej (a magyarban most épp 179 Ft, egyébként 215).

Alapvetően zseniális, hogy ekkora és ilyen hosszan tartó inflációt is sikerült mindegyiküknek ennyire kretén módon feldolgoznia filmművészetileg, de azért így, a második remake után mégis kezd fárasztóan sablonosnak hatni a dolog.

Abban lett volna némi változatosság, ha Cseh Katalin – mondjuk – a brüsszeli rezsiszámláit mutatja meg a kamerának, vagy fodrászhoz visz el minket, de nem: a Momentumnak ezek szerint fontos, hogy szolgaian utánozza Jakab Pétert. Vagy akkor is megcsillant volna némi hozzáadott érték, ha a szüret idején a diszkont polcáról leemelt, műanyagba csomagolt szőlőt nem egyszerűen bedobja a kosárba, lelkendezve, hogy milyen olcsó, hanem előtte edukatíve megnézi közelebbről, ellenőrizendő, hogy egyáltalán helyi termékről van-e szó a szezon közepén, nem például Egyiptomból szállították-e be fosszilis üzemanyagok segítségével – de nem,

hanem inkább dicsekszik, hogy bibibá-bubú, Brüsszelben fél kiló szőlő csak 2 euró, vagyis 776 forint (tehát annyi, mint jobb pesti piacokon egy kiló friss).

A kérdés csak az, hogy mi az elképzelés, milyen szavazók fognak a videó láttán elmélázni, hogy nahát, ha Brüsszelben 776 forintba kerül az a napraforgóolaj, amelyik nálunk 479 forint, akkor most már mégis inkább a Momentumra szavazok.

A Klára híveit ez bizonyosan nem fogja eltéríteni, hiszen a DK legalább egy kellően demagóg megoldást is csatolt a puszta siránkozás mellé: „Orbán az árakat emeli, Klára a béredet fogja”, mi kell még. Értem, hogy a Momentumnak ezzel szemben valami olyasmi lenne a megkülönböztető jegye, hogy

ők a városi diplomások pártja, ők nem ígérgetnek butaságokat –

akkor viszont talán nem lenne túlzó elvárás az orvos–egészségügyi közgazdász végzettségű EP-képviselőjük felé, hogy eleve gondolkodó embereket képzeljen maga elé, amikor tartalmat gyárt.

Aki járt már élelmiszerboltban, teljesen tisztában van vele, hogy mennyire nőttek az árak, ráadásul aki minimálisan világlátott, az azt is tudja, hogy már tíz és húsz évvel ezelőtt is simán lehetett találni egy kosárnyi olyan élelmiszert bármely nyugati országban, amely akár még olcsóbb is, mint Magyarországon – ezek tehát pont nem olyan információk, amelyektől pártpreferenciát váltana az értelmiségi. Az esetleg érdekes lehetne, ha összevetnénk, hol mennyit költ egy átlagember egy hónapban étkezéstől lakhatáson és közlekedésen át a szolgáltatásokig és a szórakozásig együttvéve a fizetésekhez képest; az legalább objektív számadatként mutatná, nagyjából mennyire mozognak máig is más ligában a kommunizmustól megkímélt ex-gyarmattartók (akiktől még a legnyugatibb cseheket és szlovénokat is látványos szakadék választja el, minden Orbán nélkül) – de magasan kvalifikált választók arcába tolni, hogy bezzeg itt fizetésarányosan olcsóbb a sajt nélküli paradicsomos-bundáskenyeres penne, mint Magyarországon, az mérsékelten meggyőző.

Már csak azért is, mert ha egy igényesebb magyar liberális/pártnélküli hobbiszakács Németh Szilárd pacaljához, Dobrev Klára rántott húsához és Jakab Péter párizsijához képest valami érdemi alternatívát keres,

el fog szontyolodni, amikor meglátja Cseh Katalint a bizarr kollégistamenüjével és egy emodzsis nyalókával.

Belőle kellene kinézni, hogy ha a választók engednék, ő megfogná ezt az országot és odaröpítené a fizetési grafikonon minimum Franciaország és Olaszország közé?

Bár (a nyalókán kívül) egy újszerű elem mégis felbukkan a momentumos videóban a korábbi hasonló alkotásokhoz képest, mégpedig a kísérő kérdés: „Nektek ez mennyibe kerülne Magyarországon?” Az egy dolog, hogy

Cseh Katalinnak azért finanszíroznak az uniós adófizetők a tiszteletdíja mellé minden egyes brüsszeli vagy strasbourgi napja után 338 euró (132 ezer forint) átalányalapú költségtérítést,

mert ott kvázi kiküldetésben van a magyarországi lakóhelyéhez képest, valójában tehát a különféle ülésheteken kívül ugyanúgy itthon veszi a tejet ő is a pénztárcájával, mint mi – erre legyintsünk nagyvonalúan; korábbi pártelnöke se igazán volt képben, hogy mennyibe kerül literje. Az azonban mégis visszás, amikor egy magyar választópolgártól egy elvileg őt is képviselő magyar politikus azt kérdezi, nálatok Magyarországon mennyi egy kiló kenyér.

Világos, persze, hogy a hergelés a cél,

de azt simán lehetett volna úgy is, hogy „a ti falutok kisboltjában ugye magasabbak az árak, mint Brüsszel tán legolcsóbb diszkontláncánál?”, vagy visszafogottabban: „Odahaza most mi a helyzet az ehhez hasonló boltokban?”. Eggyel legalábbis kevésbé keltené azt a hatást, mintha az EP-képviselő otthonosabban mozogna Brüsszelben, mint az őt delegáló országban.

Mindenesetre egyszer majdcsak eljut oda a ChatGPT, hogy ilyen esetekben a „közzététel” gomb megnyomása előtt kiszóljon a készülékből, hogy „hahó, már egy ideje létezik ám egy kormányzati árösszehasonlító portál, ezért ha úgy általában véve a magyarországi árak felől érdeklődsz, az eléggé olyan, mint a gyakorikerdesek.hun kérdezni meg, hogy mennyibe kerül egy havi Budapest-bérlet, érted, kérdezz okosabbat (ha már), segítek”.

Addig viszont inkább csak óvatosan a billentyűzettel (és a mikrofonokkal).

(Nyitókép: képernyőfotó)