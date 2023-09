Észre sem vette a kamionsofőr, ahogy letarol egy autóst az M1-esen (videó)

Emlékeztettek, az elmúlt időszakban két olyan esetet is rögzítettek a forgalomfigyelő kameráink, amelyek ezeket a helyzeteket valós szituációkon keresztül mutatják be. Szerencsére személyi sérülések nem történtek. Érdemes a neten rákeresni a kamionos holttér kifejezésre, mert számos hasznos videós és képi anyag mutatja be, hogy mit láthatnak és mit nem a kamionosok a vezetőfülkéből. Vezetésnél, előzésnél, sávváltásnál vagy az úttesten való áthaladásnál ezekkel számoljunk, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyen jellegű esetekből adódó balesetek – írták.

Nyitókép: Képernyőfelvétel