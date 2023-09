„Érted mennek” – hidat foglalhatnak péntek délután a tüntetők

A létszám mellett az is kérdés, hogy kik, mely szervezetek sorakoznak fel nyíltan a demonstrálók mellett. A kisebb diákszervezetek – például az ADOM Diákmozgalom, amely egyik szervező is – mellett a Pedagógusok Szakszervezete hivatalon is részt vesz az eseményen, csakúgy, mint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, amely azt írja a Facebook-oldalán: „A szakszervezet mindent meg tud szervezni, de helyetted nem tud tüntetni és sztrájkolni. Ezért kell ma is kijönnöd, mert erőt csak együtt tudunk felmutatni.” Az oktatási demonstrációk másik nagy szervezete, a Tanítanék Mozgalom is beleáll a tüntetésbe. Lesznek ott ismert közéleti személyiségek, művészek, megjelenik talán Nagy Zsolt is.

Az ellenzéki pártok testületileg nem vonulnak fel,

de bizonyosan jó néhány tagjuk kinn lesz. Különösen igaz ez a momentumosokra, akik mostanában elsősorban az akciózgatásaikkal, kordonbontásokkal vétetik észre magukat, s lehet számítani MSZP-sekre, DK-sokra, párbeszédesekre, jobbikosokra, s várható Hadházy Ákos felbukkanása is.