„Kérdés merült fel az újabb munkácsi provokációkról. Ezek alapvetően Viktor Baloga húzásai, nem Kijevé. Az más kérdés, hogy nem úgy tűnik, hogy Kijevben meg akarták volna állítani az utóbbi időben Balogát – de az is tény, hogy ez ezredrangú dolog egy olyan országban, ahol naponta százak hallnak meg.

A magyar érdek egyértelmű: az, hogy Ukrajna felfogja, semmilyen formában nem normalizálhatók a kapcsolatok a magyar közösség korábban meglévő jogainak visszaállítása nélkül. Hogy ez hogyan történik, az más kérdés, abban rugalmas tud Mo. lenni, kétoldalú alapon is történhet, mert lássuk be, nem mindegy a forma. Az ukránoknak is el kell adni a dolgot a saját közvéleményük felé.

Számomra az az alapkérdés, hogy egy olyan Ukrajnát, aminek reménye sincs a nyugati integrációra vajon mivel tudnánk befolyásolni? Racionálisan, hidegen kell gondolkodni, nem érzelmi alapon. Magyarországnak érdeke, hogy Ukrajnának legyen EU csatlakozási perspektívája, a kárpátaljai magyarok jövője miatt. Ennyi.

Egyszerűen nem látok olyan kimenetet, amiben egy oroszpárti Kijev adja vissza az elvett jogokat. Ebben reménykedni szerintem illúzió, Oroszország még akkor sem lett volna képes úgy maga alá gyűrni Ukrajnát, ahogy Belarusszal tette, ha 3 nap alatt elfoglalják Kijevet 22 februárjában.

Sokkal nagyobb, és sokkal ellenségesebb ország ez az oroszokkal szemben – Nyugat-Ukrajna mindenképpen.

Hogy meg lehet-e állapodni egy nap? Olvassa el mindenki a linkben a Fegyir interjút. Persze – ha lesz ukrán érdek, abszolút. A világ alapvetően érdek alapon ketyeg, nem érzelmi alapon. A magyar gondolkodás alapvető hibája, hogy szinte mindent érzelmi/elvi/jogi alapon közelít meg, a sima érdek alap helyett.”