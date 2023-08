Viharos utat járt be Márki-Zay, de végül sikerrel járt és bejegyezték pártját

„Éppen most van itt az ideje, hogy egy a jobboldaliak széles körében is elfogadható párttal erősödjön az ellenzék, ahol a korrupció vagy a szélsőségesség fel se merülhet” – fogalmazott egy bejegyzésében. Ekkor Márki-Zay azt mondta, fontos, hogy létrejöjjön egy jobbközép szavazóknak elfogadható néppárt, amely az Európai Néppárt hazai partnereként két év múlva elindul az EP-választáson, és addig is teljes erővel szervezi az ellenállást, valamint kiáll a politikai okból meghurcolt ellenzékiek mellett.

Azt is állította, hogy

a Fidesz a nem tolvaj jobboldaliak számára nyilván vállalhatatlan.

Persze a mai Magyarországon a vidéki kistelepülések és a legszegényebbek eléréséhez ennek a pártnak teljesen új szerepet kell találni”.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje érdemben idén februárban szólalt meg először a témában, amikor is arról értekezett, hogy már zajlik az új párt bejegyzése, és megígérte, hogy május elején tartja alakuló közgyűlését az MMN. Ez a terv azonban márciusban elakadt, ugyanis miután a Csongrád-Csanád Vármegyei Bíróság bejegyzésre alkalmasnak találta Márki-Zay pártját,

később a Legfőbb Ügyészség kifogásokkal élt az ügyben.

Ekkor a a hódmezővásárhelyi polgármester részleteket nem osztott meg a nyilvánossággal, annak jogi vetületeit, hogy az ügyészség miért akadályozta a folyamatot, nem tárta a nagyérdemű elé, mindössze közölte, hogy szerinte mindez elfogadhatatlan egy demokratikus jogállamban.