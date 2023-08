„Soha nem voltam semmilyen kapcsolatban Soros Györggyel. Soha egyetlen fillért nem kértem és nem is kaptam sem tőle, sem a szervezetétől. De ezért soha nem haragudtam rá. Most viszont visszavonhatatlanul megorroltam. A cserbenhagyás – lássuk be – nem csak a közlekedésben bűn.