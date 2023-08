Schiffer tegnap megint elővette az LMP »aktanyilvánossági« javaslatát, amit köznapilag úgy szoktak körülírni, hogy »tegyék nyilvánossá az ügynökaktákat«.

»S kicsoda Horváthné Fekszi Márta? A Gyurcsány-kormány államtitkára, akinek az állambiztonsági érintettségéről csak azért nem tudunk bővebbet, mert a Fidesz volt szíves huszonvalahanyadjára is elutasítani az aktanyilvánossági törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Mindig jussanak eszünkbe az ilyen ’apróságok’, amikor valamelyik pöcegödörből felharsan a figyelmeztetés: ’Orbánnal/Gyurcsánnyal nincs alku!’« - írja.

A Fidesz meg hagyja, hogy ez ráégjen.

Perdig a törvényjavaslat összemossa a megzsaroltakat azokkal, akik önként, kéjjel jelentettek, a senkinek nem ártó dolgokat »jelentőket« a szándékos rosszakarókkal. Az ÁBTL oldalán épp most volt egy történet: »Mária« 1950-ig, a szerzetesrendek feloszlatásáig a Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulata – Irgalmas Nővérek tagja volt. 1951-ben családját csoportos határátlépés előmozdításának bűntette vádjával büntetőeljárás alá vonták. Őt, édesapját, egyik húgát, valamint sógornőjét internálták, másik két húgát és édesanyját börtönbüntetésre ítélték, fiútestvérét pedig kivégezték. Édesapja a kistarcsai internálótáborban az 1952. július 9-i napi jelentés szerint 69 éves korában végelgyengülésben meghalt. »Máriát« az internáló táborban, családi tragédiák árnyékában szervezték be, de értékelhető jelentést nem adott, és az együttműködést később megtagadta. Neve mégis szerepelne egy »ügynöklistán«, amelyet a 6-os kartonok alapján állítanának össze.

Ehhez írt kommentet az egyik olvasó:

»Úgy emlékszem, hogy Csehszlovákiában 1991-ben hozták nyilvánosságra a teljes ügynöklistát. Lelkesedtem, hogy »lakoljanak« a besúgók, amit hallott egy katolikus pap. Nem támogatta és nem is ellenezte, a lelkesedésemet, egyszerűen elmondott egy történetet. 1961-ben házkutatás volt nála a plébánián, és megtalálták Illyés Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról c, versének egy gépelt példányát. A rendőrök távoztak, majd egy-két hét múlva megjelent nála egy általa jól ismert férfi, aki a következőt mondta: »Tisztelendő úr, engem a rendőrség azzal bízott meg, hogy írjak Önről jelentéseket. Kérem mondjon olyan dolgokat, amivel a rendőröket is le lehet állítani, és Önnek se ártok.« A pap leültette a férfit - nevezzük itt Gipsz Jakabnak - és a célszemély pap megbeszélte Gipsz Jakabbal azt, hogy Gipsz Jakab mit írjon róla a rendőrségnek.

Ezek olyan dolgok voltak, amiket mindenki tudott az egyházközségben, elhangzottak a templomi hirdetésekben, és ki voltak írva a templomi hírdetőtáblén. Ha egy mai nagyokos előhalászná Gipsz Jakab »jelentését«, ami több, mint egy 6-os karton, akkor elkezdené lobogtatni és hirdetné, hogy »Gipsz Jakab besúgta a papot.« Pedig Gipsz Jakab nem súgta be a papot, hanem megmentette őt a börtöntől 1961-ben, amikor Magyarországon körülbelül 100 katolikus papot tartóztattak le.«

Az LMP meg mindkettejüket odadobná a farkasoknak,

hetedíziglen le nem mosnák magukról az ügynökvádat. A törvényjavaslatból:

»hálózati személy: az a személy, aki

a) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára titokban, fedéssel

és fedőnévvel jelentést adott, feltéve, hogy a jelentés fennmaradt vagy annak egykori létezése egyéb módon bizonyítható,

b) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára beszervezési vagy titoktartási nyilatkozatot írt alá, feltéve, hogy a nyilatkozat fennmaradt vagy annak egykori létezése egyéb módon bizonyítható,

c) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetektől az a) vagy b) pontban meghatározott tevékenységéért előnyben részesült, vagy

d) az e törvény hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek nyilvántartásában hálózati személyként szerepel, kivéve, ha az a) vagy b) pont szerinti tevékenységet bizonyíthatóan

nem végzett;«

Schiffer a mai napig úgy ragaszkodik a demagóg, hazug törvénytervezetéhez, mint édes gyermekéhez.



Pedig vannak erényei is a törvényjavaslatnak, a hivatásosok nevének közzététele, vagy a pártállami állambiztonság vezetőinek kizárása a közéletből. Csak azzal messze nem lehet annyi lájkot szerezni, mint »a Fidesz akadályozza az ügynöklisták közzétételét« bornírt ostobaságával.

