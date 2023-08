Novák Katalin a Zelenszkijjel való tárgyalásról: Ez kiindulópontnak nem rossz

Novák Katalin köztársasági elnökkel készített nagyinterjút az Index, ahol szóba került az óvóhelyen tett „látogatása”, Zelenszkijvel folytatott megbeszélése, Ferenc pápával történt találkozója, valamint az olasz miniszterelnökkel folytatott egyeztetése is.

Óvóhely

„Békében születtem és éltem, akárcsak ön, nem voltam még óvóhelyen. Szokatlan érzés volt lemenni egy bunkerbe” – osztotta meg gondolatait Novák Katalin az óvóhelyen töltött perceiről.

Ahhoz, hogy mi is el tudjuk képzelni a bunker adta légkört, így számolt be Novák Katalin: „A föld alatt, egy mínusz 3. szinten lévő helyiségbe kísértek minket állam- és kormányfőket a kollégáinkkal. Voltak ott székek, asztalok és víz. A TEK munkatársai, akik a védelmünkről gondoskodtak, egy applikáción keresztül követték a légiriadó alakulását.”

Zelenszkijjel a kisebbség helyzetéről

A kárpátaljai, mintegy 150 ezer magyar helyzetéről a köztársasági elnök elmondta, hogy „megállapodtunk, hogy új fejezetet nyitunk, érdemi és konkrét lépéseket fogunk tenni a kárpátaljai magyarság érdekében. Nem szóvirágokra van szükség.

A Magyarországon élő ukrán kisebbség tagjai nagyon kiterjedt jogokat élveznek, és ez így van jól.”

Az ukrán elnök azt mondta Nováknak, hogy

amit az ukrán kisebbség tagjai megkapnak Magyarországon, azt készek megadni a magyar kisebbség tagjainak is Ukrajnában.

„Ez kiindulópontnak nem rossz” – tette hozzá a köztársasági elnök.

„Tárgyalásom az ukrán elnökkel kendőzetlenül őszinte volt, nyíltan beszéltünk egymásnak arról, amit problémának látunk” – hangsúlyozta az interjúban.

A háborúról is megosztotta gondolatait Novák Katalin az ukrán elnökkel: „Másfél éve tart ez a háború, és nem látok olyan katonai megoldást, mely a hosszú távon fenntartható békéhez vezetne. Éppen ezért tárgyalóasztalhoz kell ülni! Ezt a határozott véleményemet nyilvánosan is, de négyszemközt is elmondtam az elnöknek.”

Látogatás a Vatikánban

Arra a kérdésre, hogy mi érdekelte leginkább az egyházfőt a köztársasági elnök azt válaszolta, hogy „a legfontosabb kérdés most az volt a Vatikánban,

hogyan tudjuk a békevágyat felébreszteni azokban is, akik távolabb élnek ettől a konfliktustól”.

Majd azt is hozzátette, hogy „a Szentatya a nők, a női vezetők szerepét kiemelten fontosnak tartja.”

A Szentatya azt is mondta a találkozó során, hogy a

nők inkább keresik a konfliktusok megoldását, mint a férfiak. Így a magyar köztársasági elnökre személyesen is számít a béke előmozdításában.

„A Szentatya a béke embere, aki Magyarországra úgy tekint, mint ahonnan a béke el tud indulni. Ebben erősítette őt meg a magyarországi látogatása is” – hangsúlyozta Novák.

Gyermekvédelmi törvény

Az interjúban szóesett a nemzetközileg is nagy felháborodást keltő gyermekvédelmi törvényről. Erről így nyilatkozott a köztársasági elnök: „A gyermekek védelme közös feladatunk. Akik felelős módon gyermeket vállalnak, nevelhessék is fel a gyermekeiket a saját meggyőződésük szerint. Ezt a szabadságot nem vehetjük el a szülőktől. Ha bármilyen további törvényi változás ennek a szabadságnak a megerősítését szolgálja, abban én partner leszek.”

Meloni, választások itthon

A Rómában tett látogatása során nem csak a katolikus egyházfővel, hanem Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival is találkozott. Úgy látja, hogy a fontosabb kérdésekben egyetértés van, ideértve az illegális migrációt, a hagyományos családi értékek melletti kiállást, a keresztény kultúra védelmét. A találkozón az uniós forrásokról is beszéltek, ezzel kapcsolatban úgy látja a köztársasági elnök, hogy

tapintható a különbség abban, hogy az EU milyen feltételeket állít egy alapító uniós ország és egy újonnan csatlakozott ország elé”.

Majd azt is hozzáteszi, hogy: „Izgalmas azt látni, hogy az olasz miniszterelnök hogyan lavírozik a politika útvesztőiben. Giorgia Meloni olyan megoldást keres, amellyel megkapja azt a szabadságot, amellyel képes az olasz emberek érdekeit szolgáló döntéseket hozni”.

A közelgő európai parlamenti és a helyhatósági választásról elmondta, hogy tisztességes versenyre számít, arra kéri a politikai pártokat is, igyekezzenek bemutatni: „mit kínálnak a választóknak, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak”.

Én személyesen nem bánnám, ha egy kicsit békésebb időszak is beköszöntene két választás között. Annak mindenki örül, ha a politika kevésbé tolakszik be az otthonába”

– fogalmazott Novák Katalin.

„Fontos lenne olyan kérdésekről kampánymentesen is gondolkodni, amelyek a jövőnk szempontjából meghatározóak: a családokról, a gyerekek jövőjéről, vagy az oktatásról” – tette hozzá az interjú végén.

Nyitókép: Twitter