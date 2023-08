Nem bízta a véletlenre a Der Standard szerzője: szerinte Orbán Viktor épp a Putyin-barát erőket egyesíti

„Pénz, gáz és érmek: Magyarország egyesíti a Kreml-barátokat Délkelet-Európában” – címmel jelent meg Adelheid Wölfl írása a Der Standard hasábjain, melyben a szerző arról értekezik: szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök éppen azon dolgozik, hogy „megszólítsa az autokrata hasonszőrűeket, és kiterjessze befolyását a balkáni térségben.”

„Szocialista testvércsók”

A cikk szerzője írásában például rámutat: ha Orbán Viktor magyar kormányfő és Aleksandar Vučić szerb elnök találkozik,

amikor köszöntik egymást, úgy ölelkeznek, mint a legjobb haverok”.

Wölfl írásából gyorsan kiderül az is: az osztrák lap szerzőjét az „intimitásnak” ez a szintje már a szocialista „testvércsókra” emlékezteti, de nehezményezi azt is, hogy a két vezetőt összeköti a nyugati befolyás visszaszorításának, vagy éppen a migráció elutasításának szándéka is, nem beszélve a nemzettudatról.

A szerző azt is a magyar kormányfő szemére veti, hogy bár az orosz-ukrán háború azt eredményezte, hogy Európa döntő többsége csaknem teljes egészében levált az orosz energiahordozókról, Magyarország újabb mennyiséget vásárol, ez pedig a szerző szerint „segíti az orosz érdekek érvényesítését”. Mint Wölfl fogalmaz:

Magyarország fontos szerepet játszik ebben a zavaros geopolitikai helyzetben”, mivel szerinte a „Kreml-barát erők az Orbán-kormányon keresztül gyűlnek össze”,

de a szerző szerint az is problémás például, hogy „a következő évtől magyar lesz a boszniai nemzetközi békeerők parancsnoka”, akárcsak az, hogy az EU bővítési biztosa Várhelyi Olivér személyében ugyancsak egy magyar politikus.

A Der Standard szerzőjének további fejtegetéseit német nyelven ide kattintva olvashatja.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán