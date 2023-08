Miért keresnek új gazdát a milliárdokból felújított kastélyoknak? Megkérdeztük az építészeti államtitkárt!

„Nem képzelhető el a közlekedés fejlesztése anélkül, hogy ne tudjuk, hol és mit fogunk építeni a jövőben, hol fognak élni, dolgozni és pihenni hazánkban és ezeknek milyen infrastrukturális hatásai lesznek. Elég csak megnéznünk az elmúlt évtizedek gyakorlatát, amikor a budapesti agglomerációba való kiköltözés könnyű álmot ígért, ugyanakkor járhatatlan, túlzsúfolt bekötőutakat hozott létre, valamint a közmű- és szociális infrastruktúra kiépítése – gondolok a közművek mellett az óvodákra, iskolákra ugyanúgy, mint a közösségi terekre, boltokra vagy éppen a kávézókra is – elmaradt.

Nem elegendő ma a közlekedést megoldani, hanem szigorúan meg kell határozzuk, hol lehet építeni úgy, hogy ezek automatikusan csökkentsék a felesleges utazási terheket,

megfelelő legyen a fentebb említett infrastrukturális háttér és a modern urbanisztika vívmányai, például az úgynevezett smart city megoldások is elérhetőek legyenek”.

Majd azzal folytatta, hogy az elmúlt egy év során számos feladatot végeztek el. Mivel az elmúlt évek során ez a terület még a kormányzaton belül is különböző tárcáknál volt, „ezért nem lehetett ezeket egyik napról a másikra újra értelmezni, minden szakterületet az alapjaitól kezdtünk megvizsgálni, mik is a jelen problémái és a jövő kihívásai, majd az összekapcsolásukat most tesszük meg”. Mindemellett állítja, felismerték azt is, nemcsak az a fontos, hogy az építészettel kapcsolatos területek egy helyen legyenek. Szükségessé vált, hogy a különböző törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket is egységben kezeljék és megújítsák.

„Ha megnézzük az elmúlt évtizedek jogalkotási folyamatát, akkor azt látjuk, hogy a szétaprózódott, egymással párhuzamosan futó törvények és rendeletek miatt egy szerteágazó, egymásnak ellentmondó, széttagolt, túl részletező jogszabályi rendszer alakult ki. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy itt kell először rendet tenni. Első lépésként nekiálltunk az állami beruházások rendjéről szóló törvény elkészítésének, ami körülbelül egy évet vett igénybe. Ezt a parlamentben július elején elfogadták és bár az Alkotmánybíróság döntése miatt szükségessé vált egy kisebb módosítás ez az eredeti céljainkat nem befolyásolja, nem térít el minket arról, hogy

Magyarországon az adófizetők pénzéből sokkal jobban, sokkal jobbat és sokkal tisztességesebben építhessünk.

A beruházási törvény mindarra vonatkozik, ami állami beruházás, illetve, ami központi költségvetési forrásból valósul meg. Ennek a rendszerét kellett nekünk szigorúan szabályozni, ezt megtettük” – magyarázta az államtitkár.

Ezzel párhuzamosan a teljes piaci környezetet meghatározó törvényeket vették górcső alá, így az építési törvényt, a kulturális örökségvédelmi törvényt, a településképi törvényt, továbbá a mérnöki kamaráról és az építész kamaráról szóló törvényt. „Azt gondoltuk, nem jó, hogyha különböző törvények párhuzamosan, külön-külön határozzák meg a teljes építési folyamatot: az építésügy, így megvalósulásában a magyar építészet ügyét, hanem ezt egyben kell kezelnünk, egy gondolatiság mentén. Így hosszú egyeztetéseket követően és a nemzetközi mintákat végig elemezve elkészítettük a magyar építészetről szóló törvény első verzióját.

Mostanra elkészült a kodifikált törvénytervezet, ami ősszel a parlament elé kerülhet”

– tekintett a jövőbe Lánszki.

Emellett a tárgyi és szellemi örökségre vonatkozó törvény elkészítéséhez is neki láttak és egy korábban nem látott alaposságú és széles spektrumú építésgazdasági stratégiát is elkészítettek. „Kijelenthető tehát, hogy a stratégia-, törvény- és jogszabályalkotásban nem tétlenkedtünk, és egy év alatt eljutottunk oda, hogy megvannak az alapok, látjuk a célt, látjuk, hogy mit kell tenni, látjuk a problémákat, és ezek mentén nem csak a fő kerettörvényeket, hanem a hozzá vezető gyakorlati lépéseket is pontosan meghatároztuk. Most az az időszak jön, amikor mindezeknek a gyakorlatba történő átültetése, a végrehajtási rendeletek elkészítése és a megvalósítás következik” – sorolta.