Megdöbbentő részletek derültek ki a Kőröshegyi völgyhídon történt balesetről

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő (MKIF) Zrt. hétfőn számolt be arról az augusztus 14-i esetről, mely során egy kamion beleszaladt egy műszaki hiba következtében megállt autóba az M7-es autópályán. A balesetről egy felvételt is közölt az MKIF.

Mint írták, a helyzetet súlyosbította, hogy a sofőr a Kőröshegyi völgyhídon kényszerült megállásra, de ha ez még nem lett volna elég, nem helyezte ki az elakadásjelző háromszöget. Továbbá az utasok láthatósági mellény nélkül mászkáltak ki-be a kocsiból. Persze a műszaki hibás autót a szalagkorlátnak gyűrő kamionos felelőssége is megállt.

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint aki éppen az autón kívül tartózkodott, gyorsan felmászott a szalagkorlátra, aki pedig az autóban maradt, kisebb sérülésekkel megúszta az incidenst, és ki tudott szállni az autóból.

A kamionos a tájat nézte az út helyett

A Blikk csütörtökön újabb információkat osztott meg a balesetről. Mint kiderült, két asztalos utazott a műszaki hiba miatt veszteglő Opelben. Az egyik férfi a kormány mögül repült át az autó másik oldalára. Hozzátették, az autó már a hídra is alig bírt felvánszorogni, a közepén jártak, amikor

felforrt a hűtővíz.

Az elakadásjelző háromszöget pedig azért nem tudták kivenni, mert a csomagtartó zsúfolásig tömve volt szerszámokkal.

A motor hőfoka épp a megfelelő szintre csökkent, amikor az egyik férfi beült a kocsiba, hogy elinduljanak. Ekkor csapódott be a kamion. Az egyik asztalos, Puszti Lajos azt nyilatkozta a lapnak,

a kamion vezetője nem az utat, hanem a tájat nézte, így nem is lassított.

Felidézte, éppen a szalagkorlát mellett állt, integetett és üvöltött is a sofőrnek, de hiába.

Az autóban ülő férfi hátul mászott ki. Nem volt bekötve, az ütközés pedig olyan szögben történt, hogy átrepült az autó jobb oldalára – derült ki az összeállításból.

