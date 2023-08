„A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet, amely alapján közszolgálati ellenőrzés lesz az önkormányzatoknál. Az ellenőrzés a 2022. január 1-jétől 2023. július 31-ig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjed ki. A kormány Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérte fel az ellenőrzések elvégzésére. Az ellenőrzést a helyi önkormányzatok polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál végzi a miniszter – írja a Magyar Közlöny.

Hát ez kemény, mondhatnánk pestiesen.

Ez a kormány tényleg odafigyel mindenre, és persze semleges is, hiszen nem azt írta elő, hogy csak az ellenzék által vezetett önkormányzatokat vizsgálják, hanem valamennyit. És mi ezt el is hisszük. Elhisszük, hogy ebben a hirtelen jött ötletben semmi sandaság nincs, nem a jövő évi választások előtti hadművelet egyik elemével van dolgunk. Áh, dehogy! Egyszerűen rendnek kell lenni. Rendnek még akkor is, ha teli vagyunk bajjal, recseg-ropog a gazdaság, még mindig nem látszunk ki az inflációból, a kormány saját pártáján is vannak bőven vizsgálni való ügyek (Völner-ügy, illetve az egész igazságügyi minisztérium, a Brüsszelbe menekített Varga Judittal együtt), szóval mindezek mellett, muszáj figyelmet fordítani az önkormányzatokra.

Egyesek szerint eljuthatott valami füles az egyik ellenzéki vezetővel kapcsolatban, hogy szabálytalanul vette ki a szabadságát, vagy úgy vett fel idegen nyelv-pótlékot, hogy közben nem is beszél idegen nyelvet, horribile dictu, valakinek sok pénzt adtak szabadság-megváltás címen. És akkor, ha így történt, a szigorú kormány lecsap a szabálytalankodókra. Amit helyesen tesz, így kell ennek működnie. Aki vét a rendeletek ellen, aki szabálytalankodik, az bűnhődjön is.”

