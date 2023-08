„Kész, lehet csomagolni, köpcöském, már a dátum is megvan. Ágh Attila ma a Klubrádiónak úgy nyilatkozott, hogy 2024. július 1-je lesz a Fidesz végítéletének napja. Ne vegyenek már sok tartóstejet, én azt mondom, vagy ne most kezdjenek bele a Harmonia caelestisbe. A rádió a hétvégén a Népszavában megjelent interjú miatt érezte szükségét meginterjúvolni a neves politológust, aki az interjúban azt fejtette ki, hogy az Orbán-rendszer már a végelgyengülés állapotába jutott. Ha ő mondja és a Népszavának, akkor úgy is van, és ebben az esetben nem kérdés, hogy júliusig túlesünk a halálozáson, a temetésen, de még a végítéleten is. Bár egy kicsit óvatosságra int, ha a előveszünk egy 2010-es Népszavát (mi mást?!), amelyben Ágh Attila, mondjuk, azt állítja, hogy elkezdődött a vég. Ugyanis, ha a vég kezdetétől a végelgyengülésig 13 év telik el, akkor a végelgyengülés állapotától a végig még sok interjú folyik le a Dunán.

Amúgy kamaszkoromban kedvtelve olvastam egy bizonyos Ágh Attila művelődéstörténész könyvét, jó, nem a »Bevezetés a marxizmus-leninizmus társadalom- és történetelméletébe« (Oktatási Minisztérium, Bp., 1975) c. munkát, nem is a »A politika világa. A marxista politikaelmélet alapvonásai« (Kossuth, Bp., 1984.) c. művet, hanem a »Betemetett nyomok, emlékek rönkjét«. Valószínűleg foximaxiból átképzett politológusként nagyobb marhaságokat lehet mondani. Kár.”

