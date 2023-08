Öt és fél évet alkotott séfként az őriszentpéteri Pajta bisztróban, amely önnek is köszönhetően országos hírnevet szerzett. Miért váltott?

Mert eljön az ember életében az a pont, amikor új kihívásokat kell keresnie, tovább kell lépnie. Ez nálam egy hosszú folyamat volt, igazi lelki hullámvasút, hiszen a Pajtával szimbiózisban éltem öt és fél évig. Eljöttem, de egyáltalán nem féltem az éttermet, hiszen egy fiatal, tehetséges séf lépett a helyemre – mondja Farkas Richárd.

A BOTANIQ Turai Kastély teraszán beszélgetünk. Ez a Clarisse étterem otthona, amelynek koncepciójáért is felel a BDPST Group kreatív séfjeként. Miért pont itt?

Hosszasan tárgyaltunk, sokat beszélgettünk, hiszen a BDPST Group nagyon nagy cégcsoport, több kiváló étteremmel, mint például a budapesti Flava vagy a tokaji Bobajka étterem. A választásnál fontos volt, hogy azt tudjam csinálni, amiben hiszek, amit szeretek. A fejlődés ugyanis az alap mozgatórúgó nálam.

Elindultam egy pápai kifőzdéből és most eljutottam egy kastélyba,

ahol jó körülmények között, jó kollégákkal, jó alapanyagokkal dolgozhatok. Pozitívan éltem meg azt is, hogy a tulajdonosok hagytak időt arra, hogy megismerjem, megértsem a Clarisse mindennapjait. Tudtam azonosulni a cég alapfilozófiájával, melynek központjában egyfajta unikális vendégélmény megteremtése áll, amelyben a szolgáltatás minőségében nincs semmilyen kompromisszum.

Farkas Richárd az impozáns Clarisse étteremben mesélt a Mandinernek.

Forrás: Mandiner/Ficsor Márton

Az Őrségben szezonális, a régiót tükröző konyhát vitt. Turán is így lesz?

Erre törekszem. Éppen ezért összesen hét könyvet vettem antikváriumokban, amelyek Turáról, a Galgamentéről és a közeli Palócföld hagyományairól, gasztróvilágáról szólnak. Mert meggyőződésem, hogy

a konyhánknak fontos, hogy legyen helyi identitása, tükrözze a régió ízvilágát

és a nemzetközi technológiák bevonásával, kortárs módon meg is tudja mutatni azt. A Clarisse esetében a magyar konyha az alap, a francia konyha is markáns, de ugyanúgy az északi, skandináv konyha is rengeteg ihletet ad a természetközeliségével és a mediterrán konyha lazasága is beilleszthető. Mindent megtudtam a turai kastély történetéről, így azt is, hogy nagyon erős volt a vadászvonal, ezek pedig beilleszthetőek az ételkoncepcióba. De képzelje, vettem egy kötetet például a csodás turai hímzésről is, amely a későbbiekben inspiráló lehet.

Gasztroberkekben már híre ment a kastélyban megalkotott gödöllői töltött csirkéjüknek. Mitől olyan különleges?

Közismert, kedvelt étel, vannak róla jó és rossz emlékei az embernek. Nekem például a nagymamám kiválóan készítette. Ha egy tradicionális ételhez nyúlunk, nagyon fontos a tisztelet. Hogy úgy újítsuk meg, hogy a klasszikus verzió ízélménye felismerhető legyen. Éppen ezért ugyanazokat az alapanyagokat használjuk, az íz visszatér, de egészen más élményt nyújt az étel. Házi leveles tésztából készítjük a húsos pitét, amelyhez szabadban tartott csirkét használunk. A fenntarthatóság jegyében az egész állatot felhasználjuk, például a csirke csontjait, porcait is, amelyekből a redukciós lé készül. Ennek jegyében a csirke bőrét is. Ropogós tallért készítünk belőle, a csirke májával és kerti fűszerekkel megtöltve. Sikere van, hiszen a magyar ember nehezen mond nemet a csirke finoman elkészített, ropogós bőrére. Nagyon jó érzés látni a vendégeken, hogy egy új textúrával, egy modern gondolkozással milyen élményt tud nyújtani az étel.

Említette a fenntarthatóság kifejezést. Mit jelent mindez a konyhában?

Én mindig úgy gondoltam, hogy egy ételsor elkészítésénél pazarlás, ha nem használjuk fel az adott állat minden egyes részét. Ma már senki sincs abban a helyzetben, hogy azt mondja, nem számít, kidobom. Nem lehet és nem szabad pazarlóan dolgozni a konyhában sem.

A BOTANIQ Turai Kastély a kreatív séf új állomáshelye

Forrás: Mandiner/Ficsor Márton

Önről közismert, hogy nem egy feszengő séf, sokszor kimegy a vendégekhez beszélgetni. Turán is így van?

A közös étkezésnek kohéziós ereje van, a jól elkészített ételek pedig feloldják az embert. Fontos a barátságos, laza hangulat, az ugyanis nem lehet, hogy egy vendég feszeng az étteremben. Többek között ezen az élményen is lazítottunk a Clarisse-ben. Kimegyünk a vendégekhez, elbeszélgetünk az ételekről, tapasztalatot gyűjtünk, hogy abból is tanulhassunk. Imádom például, amikor egy megújított étel a vendégeknél visszahozza a gyermekkori emlékeket, élményeket, amelyről nagyon jót lehet diskurálni. Mindezt egy ilyen gyönyörű kastélyban tehetik.

Még nem is kérdeztem: mit jelent az, hogy kreatív séf?

Olyan szerepkör, mint futballból vett hasonlattal élve az edző hatásköre. Megálmodni a rendszert, kidolgozni a taktikát, megtalálni a posztokra a legmegfelelőbb embert. Itt a Clarisse-ben Szűcs Gyuri a kezdetek óta az étterem egyik első számú séfje, rengeteg tudás és tapasztalat birtokában van. Kiválóan tudunk együtt gondolkozni és alkotni, ennek az eredménye a megújult menüsorunk.

Igaz, hogy reggelente a termelői piacokat járja vagy ez csak a marketing része?

Igen, járom a környező piacokat, a helyi termelőket. Itt Turán is meg kell ismernem, ki milyen minőségben és mennyiségben tud termelni és szállítani a régióból.

Mondjuk a köreteknél most éppen minek van szezonja?

Lassan berobban a lecsószezon, ami tehát adja magát. De készítünk például töltött paprikát is. Vagy ott van a cukkini, és hát ne felejtsük a regionalitást, hiszen Tura környékén sok szép erdei gomba terem. Van olyan hét, amikor három különböző erdei gombával dolgozunk a konyhában, de van, amikor hat-nyolc félével is.

A gazdasági nehézségek mennyire martak bele az őstermelőkbe?

A járvány előtt szinte berobbant az őstermelő szegmens, sokan belevágtak, sokan nívós szintre jutottak, ám a magas infláció miatt rengetegen elhagyták a pályát. Én úgy érzem,

az étterem részéről felelősséggel tartozunk az őstermelőink iránt, fontosak nekünk.

Éppen ezért folyamatosan kapcsolatban állunk velük, s közösen keressük a fejlődés lehetőségeit. Apróság, de ha egy vendég azt mondja a vacsora után, hogy de jó volt ez a cukkini, akkor elmondom neki, hogy menjen ki erre és erre a termelői piacra, ott pedig a harmadik standnál megtalálja az őstermelőt, akitől vásárolok. Sokszor előfordul, hogy mi, séfek is egymásnak ajánlunk őstermelőt. Az ételeknél a pandémia hozadéka, hogy a költséges alapanyagokhoz – mint például a galamb vagy a fürj – a topéttermek séfjei is kevésbé nyúlnak, és olyan klasszikusok kerülnek előtérbe, mint például a körömpörkölt, s ugyanígy a kedvezőbb árú és korábban kevésbé pozícionált húsok is megjelennek a konyhában. Jó ideje zajlik egy számomra örömteli folyamat is, ez pedig a zöldségközpontúság. Egy séf sok esetben a köreteken keresztül tudja megmutatni a kreativitását, a zöldség köret pedig rengeteg izgalmas lehetőséget tartogat. Személyes kedvencem a gomba is egyre jobban előtérbe kerül, amely egy külön univerzum.

Farkas Richárd kreatív séf.

Forrás: Mandiner/Ficsor Márton

Volt már olyan, hogy megálmodott egy ételt, de nem sikerült?

Hogyne! Ha az ember azt az utat választja, hogy egyedit szeretne, abban benne van, hogy a hónapokig tartó kísérletezés után kijön belőle mondjuk egy gödöllői töltött csirke, amelyre tényleg büszke vagyok, de megesik, hogy mégsem áll össze az az ízharmónia, amelyet megálmodtam. De a sikertelen kísérletekben is van olyan tapasztalás, amely aztán jól jön egy másik ételnél. A séfek hiú emberek. Ha egy étel csak 99 százalékos és nem 100, akkor az még nincs kész.

A gulyáslevest is megújította már?

Arra a legkevésbé van szükség, hiszen úgy finom, ahogy van, de kicsit könnyítettünk rajta. Először a Krug x Lemon Single Ingredient esemény kapcsán használtunk hozzá egy nem tipikusan magyar alapanyagot, a sózott citromot. Sült, kapros, juhtúrós pogácsával és helyi, markáns ízvilágú matuzsálemsajttal tálaljuk. Szeretik.

A jó ételhez jó alapanyag kell, amit sokak szerint csak a kiváltságosok tudnak megfizetni.

Ez nem így van szerencsére, a jó alapanyag bárki számára beszerezhető a termelői piacon. Ha pedig szezonálisan vásárolunk, akkor az ára is barátságosabb. Én például legtöbbször a III. kerületben, a lakhelyemhez közel, a Kórház utcai piacra járok.

Otthon is főz?

Szoktam. Hamarosan jönnek a barátaim és paprikás krumplit fogok készíteni nekik. A piacról vettem a kolbászt, a kovászos uborkát én tettem el. Egyszerű lesz, de nagyszerű.

Semmi fifika?

Mindig van otthon húsleves alaplé, azzal öntöm majd fel, s intenzívebbé teszem egy kicsi égetett paprikával, aszalt paradicsommal, a kolbászt grillezem, hogy kapjon némi füstös ízt. Az ételhez kínált tejfölbe pedig friss fűszernövényeket teszek. Ennyi.

A Pajta közel állt a Michelin csillaghoz. Nagyon vágyik már rá?

A Michelin-csillag a séfek, éttermek Oscar-díja, persze, hogy szeretnénk kiérdemelni!

A magyar gasztronómiában bőven van puskapor, sok csillag közeli étterem van.

Hiszem, hogy a Szűcs György által vezetett Clarisse-szal, nekünk is komoly esélyünk van erre az elismerésre. Persze a vendég mondja ki a végső szót, a nap végén mi az ő visszajelzésükből „táplálkozunk”.

Valahol azt olvastam, hogy művészetként tekint a munkájára.

Annak látom, ugyanis többet akarok adni, mint egy szimpla étkezés. Egyfajta élménycsomagot. De azt is tudom, érezni kell a határvonalat, így pedig a művészet nem válik öncélúvá. Nem szeretem a hangzatos mondatokat, de nekem fontos, hogy adjak valamit a világnak és ezt a gasztronómián keresztül tudom talán a legjobban megtenni. Mert hiszem, hogy egy ételnek üzenete van. Nem csupán finom, hat az ember érzelmeire, gondolatvilágára.