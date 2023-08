„Elmegyek szabadságra, erre a feje tetejére áll a világ: azt hazudja a dollármédia, hogy Soros érdekeltségei kivonulnak az EU-ból. Ne dőljünk be! Ez az egész nem más, mint egy újjászervezés. Nézzük a részleteket:

Soros György és a Soros-féle alapítványok már évtizedek óta beavatkoznak szuverén európai országok belügyeibe. Radikális baloldali küldetésüket nemcsak a Telex vagy a 444-féle féle dollármédiumok és az Amnesty International típusú NGO-k hajtják végre, hanem az erőszakos Antifa-szervezetek finanszírozója is Soros.

A Soros-klán beavatkozásairól ma már minden európai országban beszélnek, emiatt Soros a legelutasítottabb politikai szereplő a kontinensen. Senki sem szereti, amikor szélhámos milliárdosok ily’ módon beavatkoznak egy ország belpolitikájába.

Ezért most ÚJRASZERVEZIK a működésüket. ELREJTŐZNEK, VISSZAVONULNAK A KÖDBE, VÉGELÁTHATATLAN NGO-HÁLÓZATOKON KERESZTÜL FOLYÓSITJÁK MAJD A PÉNZT A DOLLÁRBALOLDALNAK ÉS DOLLÁRMÉDIÁNAK.

Tudják, hogy az emberek nem szeretik a beavatkozásukat, ezért elmímelik, hogy kivonulnak az EU-ból, ezt a dollármédiumok szolgalelkűen meg is írják. De senkinek se legyen kétsége, Soros hálózata erősebb mint valaha, és újabb támadásra készülnek.

NE FELEJTSÜK A TÉNYEKET!

1. Alex Soros kikotyogta, hogy sokkal inkább a politikára helyezi majd a hangsúlyt.

2. Már ma is úgy működnek, hogy a pénzeiket átfolyatják ártatlannak tűnő alapítványokon keresztül, a jövőben ez még inkább így lesz.

3. Sorosék is azt állítják, hogy „az Európai Unió intézményei és kormányai sokat költenek azokra a témákra, amikkel az OSF is foglalkozik. Sajnos ez igaz! A Soros hálózat emberei olyan mértékben foglalták el a brüsszeli bürokráciát, olyan mértékben foglalták el az NGO-szektort, hogy azok néha már közvetlen felügyelet nélkül is végrehajtják Soros szélsőbalos utasításait. Külön felháborító, hogy mindezt az európai adófizetők pénzéből.

Senki se dőljön be ennek az elterelésnek! A Soros-klán aktívabb, mint valaha. Az, hogy a féktelen woke, genderpropaganda, háborús propaganda és migrációs érzékenyítés jön veled szembe, az nem véletlen. Ezt a Soros hálózat szervezi. És sajnos minden jel szerint ez a folyamat egyre erősebb lesz!”

***