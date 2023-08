Szélsőjobbosok és rasszisták? Kiakadt a liberális elit két egyszerű countrynótán

A Rich Men North of Richmond és a Try That in a Small Town elsősorban nem az amerikai néplélek aktuális lenyomata. Inkább a rájuk adott reakciók a lenyomatai a liberális-baloldali elitek paranoiájának. Szilvay Gergely írása.