Így írja át az ukrán búza dömpingje a magyar gazdák életét

A témában közös a vélemény Magyarország, valamint négy másik érintett közép- és kelet-európai ország – Lengyelország, Bulgária, Románia és Szlovákia – között. Mint arról lapunk is beszámolt, az öt agrárminiszter múlt héten arra kérte az EU-t, hogy az importtilalom lehetőségét az év végéig hosszabbítsa meg. Varsó és Budapest pedig azt is bejelentette, hogy ha a hosszabbítás nem történik meg, és a korlátozásokat mégis feloldják szeptemberben, készek egyoldalú lépéseket tenni.

Alacsonyak az árak

Hazánkban a búza betakarítása folyamatos, jelen állás szerint 5,6 tonna/hektár körüli termésátlaggal, ami a várakozáson aluli – tudtuk meg a NAK-tól. Az érdekképviselet hozzátette: az árak is alacsonyak, amiben „jelentős szerepe van az átgondolatlan brüsszeli döntések miatt a hazánkba és szomszédos országokba beáramló ukrán gabonának, s az árprognózisok pesszimisták”. Látható a tőzsdei jegyzésen a május végi mélyponthoz képest pozitív irányú elmozdulás, azonban erősen volatilis a piac. Továbbá az alacsony felvásárlási árak miatt sok tavalyi termény is még a raktárakban van, a kisebb gazdálkodóknál raktározási probléma is jelentkezhet. „Általánosságban elmondható, hogy az idei évi gabona még tárolhatónak látszik, a kukoricának, napraforgónak azonban kétséges lehet a majdani helye” – közölték.

Méretgazdaságosság, technológiai fejlődés

„Az Európában korábban kialakult piaci helyzet kapott egy óriási szereplőt, amelyik olyan, mintha egy édesvízi medencébe betennénk egy ragadozó halat” – mondja az ukrán gabona dömpingjéről a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Lakatos Zoltán a Mandinernek úgy fogalmazott,

az importtilalom meghosszabbítása mindenképpen segítene, mert akkor legalább búza nem jönne be,

de „sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az új szereplő itt van az európai piacon, és itt lesz ezután is”.

A baj most már azzal van – folytatta –, hogy Magyarország elveszítette az exportpiacainak egy jelentős részét, különösen a hagyományos felvevőpiacunknak számító Olaszország esetében érzékeny a veszteség, hiszen oda korábban akár évi másfél millió tonna búzát is exportáltunk. A szakember arra számít, hogy hazánk meg fog telni búzával, kínálati piac alakul ki, ezért a magyar gazdáknak mielőbb át kell gondolniuk, hogyan tudnak az új helyzetben versenybe szállni.

Szerinte ha a jelenlegi 5-6 tonna/hektár búzatermésátlagot nem sikerül hektáronként 7-8 tonnára emelni, akkor nagyon nehéz sorsa lesz a hazai termelői körnek. Azt mondja, ehhez szövetkezeti rendszerben – ami nem egyenlő a tsz-szel –, nagyobb területeken, gazdaságosabban kellene termelni.