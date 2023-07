„Pozíció. Tusványos fideszes hagyomány, és egyébiránt ez az, amit az ellenzéki vagy inkább »ellenzéki« látogatók nem értenek, amikor azt hiszik, hogy ők most reálpolitikát csinálnak azzal, hogy megjelennek a helyszínen. Tudniillik ez a hagyomány direkt úgy lett alakítva, hogy abba ellenzék ne férhessen bele. Ami mégis belefér, az meg már a funkcióját illetően nem ellenzék. Ehhez árulónak sem kell lenni, elég csak nem érteni, amiről az egész szól, vagyis azt, hogy az orbáni univerzum úgy van kitalálva, hogy a nemzetből valakiket mindenképpen ki kell zárni, azt pedig ő mondja meg, hogy kiket. A beengedés a súlytalanságot jelenti: ők akár itt is lehetnek.

De most nem is az ellenzék a téma, hanem a nemzet kizárólagos képviseletére önmagát egyedüliként felhatalmazó politikai tábor, amely a Trianonban elcsatolt területen tartja leglátványosabb fórumát minden évben. Orbán már ezzel megadja megszólalásainak értelmezési tartományát, önmagát pedig az erős és ravasz, mások orra alá az övéi érdekében borsot törő politikus képében tünteti fel.

Ami ennél is lényegesebb, hogy szavazótáborának – amely úgyszintén a határon túlra nyúlik – vezetőjeként mutatkozik meg. Hogy ilyen vezetőt akarunk-e magunknak vagy másmilyet, ez kinek-kinek az ízlésére van bízva. Ám az tagadhatatlan, hogy Orbán az övéit a személyes jelenlétével összetartja, értelmezi számukra a világot, jobb napjain még cselekvésre is felhívja őket, rosszabb napokon – ilyen volt 2023. július 22-e – csak igyekszik tartani bennük a lelket, nehogy egy pillanatra is elhiggyék, hogy a dolgok rosszul mennek.

Adott tehát egy politikai helyzet, amiben egy politikai közösség tagjai nem arra vannak kárhoztatva, hogy tanácstalanul, netán kétségbeesetten, esetleg hitehagyottan ténferegjenek, hanem támaszt és iránymutatást kapnak a vezetőjüktől. Az egy másik kérdés, hogy a nehéz helyzetet ugyanez a vezető idézte elő, ahogyan az is, hogy a vezető a politikai táboron belül kihívhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, de mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy a politikai üzem nem áll le. A gépezet mindig forog, az üzenetgyár folyton termel, a vezető mindig vezet.”

***