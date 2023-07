Menczer Tamás helyretette a Szijjártónak üzengető szlovák külügyminisztert

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Miroslav Wlachovský szlovák külügyminiszter Twitter-oldalán reagált Szijjártó Péter egyik videójára, amelyben a magyar külügyminiszter többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió álláspontja szerint a háború akár még négy évig is eltarthat.

Wlachovský úgy fogalmazott: „Kedves Péter, kérlek, ne mondd meg, hogy mások mit gondolnak, mielőtt megkérdeznéd őket. Az EU 27 országból áll. Nem emlékszem olyan tárgyalásra, amelyen azt mondtuk, hogy a háború még 4 évig tart. A háború holnap is véget érhet.

Az EU nem probléma, Oroszország a probléma. Ruszkik haza!

Legyen béke! 1956”

Erre reaált egy Facebook-bejegyzésben nemrég Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer szerint

„Wlachovsky miniszter úrnak vagy rossz a rövid távú memóriája – és ez a jóindulatú feltételezés – vagy hazudik”.

Ezután felidézte, hogy az EU-s külügyminiszterek a legutóbbi tanácskozáson azt a javaslatot vitatták meg, amely szerint a következő 4 évben évente 5 milliárd eurót kellene költenünk arra, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat finanszírozzanak.

„A szlovák külügyminiszter a javaslatot nem ellenezte” – emlékeztetett az államtitkár.

Végül azt a kérdést tette fel:

„ha a következő 4 évben nem lesz háború, miért kellene fegyverszállítmányokat finanszírozni⁉️”

„A magyar álláspont változatlan: mi azonnali tűzszünetet és békét akarunk” – szögezte le Menczer Tamás.

