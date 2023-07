Honvédelem a suliban

„Nem tudtam, mi hiányzik. De megmondták. Hogyhogy kik, micsoda hülye kérdés! Hát a kormány, ő szokta. Például amikor nekem még eszembe sem jutott, hogy pont a státusztörvény hiányzik meg a CT vizsgálatok államosítása, ő már kitalálta rejtett vágyaimat. Kiderült, hogy most éppen új tantárgyra vágyom: a »Honvédelem«-re az arra vállalkozó iskolákban. Már csak ezzel tudnak örömet szerezni a pedagógusoknak. Lehetne más ötlet is, de a suliban mégsem szoktak disznótort rendezni, pedig a kormányoldal jeles tollnoka szerint annál nincs is nagyobb öröm a magyar számára. »Annak, aki nem érti, hogy a magyar ember ösztönösen, tudatosan, és egyébként mindenféleképpen miért vonzódik a disznótorhoz, szerintem semmiről sem érdemes beszélni, ami ezzel a néppel kapcsolatos. A disznótor…szakrális esemény.«

De ha már disznótor a tornateremben nem is jöhet szóba, még mindig itt van az új tantárgy. A disznótornak és a katonai felkészülésnek egyaránt van némi férfias, félelmet nem ismerő jellege, fegyverhasználatot is igényel mindkettő. (Emlékezzünk, Karácsony ellen Orbán első vádja az volt, hogy lekésné a disznótort.)”

***

