Fesztiválozók a Jobbik-TV-nek: Magyarországon minden sz*r, kilátástalan a helyzet

A „Nemzeti Televízió” névre keresztelt jobbikos pártcsatorna az EFOTT-on bulizó fiatalokat kérdezte arról, hogy itthon vagy külföldön képzelik-e el jövőjüket és ha van olyan ismerősük, aki külföldön dolgozik, ő miért hagyta el Magyarországot.

A fesztiválozók közül többen elmondták, hogy sok ismerősük kiment külföldre dolgozni, elsősorban Németországba, de Amerika felé is vannak ismerőseik. A fesztiválozók kérdésre válaszolva elmondták, hogy egyszerűen azért mentek el az ismerőseik, mert külföldön jobbak a fizetések.

Az kifejezetten érdekes memento volt, amikor a 22 ezer forintos napijegyekkel operáló fesztivált látogatók tájékoztatták a riportert arról, hogy

Magyarországon minden sz*r, kilátástalan a helyzet,

és egy kis aktuálpolitikát is belecsempészve a válaszukba felhozták az oktatás és az egészségügy helyzetét is, noha konkrétumokat nem említettek. Volt olyan is aki a vízpart mellől italozgatva nyilatkozatában elmondta, hogy

legszívesebben elmenekülne az országból a kormány miatt.

„Az oktatás, az egészségügy, a politika. Minden ami lehetésges el van cseszve” – mondta egy fesztiválozó. Mindezek mellett akadtak olyanok is, akik arról nyialtkoztak a Jobbik televíziójának, hogy ők itthon képzelik el a jövőjüket, érdekes módon a riporter ezeket a fesztiválozókat nem faggatta tovább.

Nyitókép: Efott oldala