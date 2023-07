Dübörög a Pride: ellenzéki dzsembori lett a felvonulásból

Szombat délután háromkor indult az idei Pride felvonulás a Vajdahunyad vára előtti zöldterületről, a felvonulók a Hősök teréről az Andrássy úton, majd a Teréz körúton masírozva végül visszatértek a Hősök teréhez, ahol beszédek is voltak.

Ahogy korábban, úgy most is olyan „celebek” mint Steiner Kristóf mellett baloldali politikusok is csatlakoztak a programhoz. DK-s és MSZP-s politiusok mellett megjelent a rendezvényen Szabó Tímea is a Párbeszéd részéről. „Egymást elfogadó, csodálatos emberek között” – írta a képhez a politikus.