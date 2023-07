Csintalant keményen kifaggatták az elvtársai, majd a szavazatok 90 százalékával felvették a kecskeméti MSZP-be

„Ha én nem, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?” – ezekkel, a talán egyszer majd legendássá váló, a párt aranykönyvébe is bekerülő kérdésekkel indokolta meg Csintalan Sándor, hogy miért kérte ismét felvételét az MSZP-be. Egyébként a lehető leghétköznapibb módon lett a kecskeméti alapszervezet tagja a szocialistákhoz nem akármilyen kacskaringók után visszatérő politikus/sajtómunkás. Megszerezte Dobos József – ő a városi elnök – telefonszámát, közölte vele, hogy szeretne belépni hozzájuk, hiszen a közelben, Ágasegyházán, azon belül is Sándor-telepen lakik.

Összekülönbözött a Gyurcsány-féle pártvezetéssel

Dobos – mint azt a Mandinernek elmondta – először meglepődött, de örömmel fogadta a régebben komoly pozíciókat betöltött Csintalan jelentkezését, ugyanakkor azt is elismerte, hogy egyeztetett a pártvezetéssel. Ám ők sem emeltek ellene kifogást, annyira nem, hogy Doboson kívül Király József Bács-Kiskun vármegyei elnök, Herzog Edit egykori uniós képviselő mellett maga Komjáthi Imre országos társelnök is részt vett a csatlakozási előceremónián, a felvételi kérelem ünnepélyes aláírásán.

Azt kérdeztük, annak ellenére is támogatták a párt meghatározó figurái Csintalant, hogy korábban elhagyta a szocialistákat és évekig az ősellenségnek, a Fidesznek volt tagja, sőt, egy időben meghatározó médiaszemélyisége is. A helyi pártelnök erre azt válaszolta, ha valaki átigazol a kormánypártba, az bocsánatos bűnnek számít, ha viszont fordítva, azt sokan elítélik. Dobos kijelentette, úgy tudja, azért távozott anno az MSZP-ből, mert összekülönbözött a Gyurcsány-féle pártvezetéssel.

De ez múlt, ennek most már nincs jelentősége”

– jelentette ki.

Azóta megtartották már azt a taggyűlést is, amelyen hivatalosan is döntöttek a felvételről. Csintalan sok, köztük néhány kemény kérdést is kapott, azt persze nem mondta el Dobos – hiszen nem publikus egy ilyen összejövetel –, pontosan miről faggatták, csupán annyit, hogy a múltjával kapcsolatban érdeklődtek többen, de Csintalan derekasan állta a sarat. A helyi elnök egyébként kérte is a tagokat: akinek kérdése, problémája van, akkor és ott tegye fel és vesse fel őket, hogy ezeket át lehessen beszélni, utólag már nem akar ezzel a témával foglalkozni. „Szerintem így volt fair” – fogalmazott. Azt azonban elárulta, hogy a tagok mintegy 90 százaléka szavazta meg a régi-új elvtárs csatlakozását, ami szerinte teljesen rendben lévő arány.

A háttérben szeretne maradni

Dobos határozottan állítja, Csintalan nem pályázik komoly párttisztségre, nem szeretne kecskeméti polgármester- vagy képviselőjelölt lenni. Ezt a megbeszéléseiken is elmondta, és a sajtónak is több ízben lenyilatkozta, hogy nincsenek ilyen irányú ambíciói.

Akkor viszont milyen feladatot szánnak neki, s mit ígért ő? – kérdeztük. A háttérben szeretne maradni – válaszolta Dobos –, de miután nagy szakmai múlttal és hatalmas politikai tapasztalattal rendelkezik, szívesen segíti a munkát, ha igényt tartanak a tudására.

A városi szervezet nagyjából rendben van,

közölte az elnök, megvannak a képviselőjelöltjeik, jó az együttműködésük az ellenzéki pártokkal, így bizakodóan várják az önkormányzati választásokat.

Vármegyei szinten vannak inkább komoly feladatok, mert meglehetősen rossz az MSZP helyzete, ezért a városi, községi helyi szervezetekbe kellene életet lehelni szerinte. S Csintalan erre abszolút alkalmas – véli Dobos –, előadásokat tarthat, tanácsokat adhat, latba vetheti a befolyását, ismertségét.

Nyitókép: Komjáthi Imre, Csintalan Sándor és Dobos József, Képernyőfotó/YouTube