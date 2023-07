„Pár hónapja lezajlott az Operaház pályázata, s bár Ókovács győzelmére szinte senki sem fogadott, hiszen be se került a bíráló bizottság azon hármasába, akiket a miniszter elé terjesztettek, mégis ő maradt, mert Csák János termetes bajszával egyszerűen félresöpörte azok javaslatát. Mire a szintén pályázó Rost Andrea és Miklósa Erika rögtön felmondott, bizonyára jó döntés született, hiszen ők világhírű magánénekesek, a Metropolitantól kezdve a Covent Gardenig a nagy külföldi operaházak ünnepelt szopránjai, akik vélhetően csak magukkal törődtek volna.

Ellenben Ókovács lényegében egy kórista volt, azaz igazi közösségi ember, szólistaként mindig is a futottak még mezőnyéhez tartozott, akik közt ritkán kapott lehetőséget pár taktusra. S maximum egy születésnapon ünnepelték. S bár hölgyek korát nem illik firtatni, Andrea és Erika se mostanában kezdte a pályáját, ne feledjük, egy idő után Yehudi Menuhin és Kocsis Zoltán is átváltott a vezénylésre, ők is talán azért akartak igazgatni, mert az mégsem olyan fárasztó, mint párnaponta végigénekelni egy ötfelvonásos operát.

Most a Zeneakadémián a sor, mert az eddigi igazgató nem lehet harmadszor, ott nincs Medvegyev, mint Putyinnak, ám a tanári kar fél az önállóság elvesztésétől, amit modellváltás néven maszkíroznak, ezért 171-en egy petíciót írtak alá, kifogásolva, hogy a legtöbbjüket eleve kizárja a kiírás, amely olyan szigorú, hogy a korábbi nagy rektorok közül Ujfalussy József és Batta András zenetudósok, valamint Soproni József zeneszerző sem tudna megfelelni a feltételeknek.

Az ember azt hinné, hogy itt főleg hangszerszakok vannak, zongora, hegedű, cselló, fúvósok, miegyéb, így nem kell félni attól, hogy liberális trombitások vagy baloldali brácsások fészkelik be magukat, de ha az ember jobban megnézi az aláírókat, a 171 közül tízen éneket tanítanak, ami szöveges! És ha tanítani kezdik az Óz Szivárványdalát? A Don Carlos Szabadság-kettősét? A Nabucco zsidó kórusának Szállj gondolat kezdetű lázítását, amely az 1848-as olasz forradalom dalává vált?”

Nyitókép: Ficsor Márton