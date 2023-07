Az oroszok Csercseszov kirúgásán méltatlankodnak

A Magyar Nemzet arról ír, hogy az orosz sajtó eddig is kiemelten foglalkozott a Ferencvárossal, mióta Sztanyiszlav Csercseszov lett a Fradi edzője, így érthető módon a távozásáról is minden lap beszámolt. Szenzációként írnak a feröeriek 3-0-s győzelméről, ami nagy blama Sztanyiszlav Csercseszovnak is. Egy korábbi orosz válogatott futballista ugyanakkor kiakadt a kirúgás miatt.

„Váratlan és méltatlan ez a döntés. Ha megnézzük Sztanyiszlav Szalamovics (Csercseszov) magyarországi eredményeit, akkor sikeres időszak van mögötte. Eddig a tenyerükön hordozták,

bevitte a csapatot a csoportkörbe, megérték a tavaszt, bajnokok lettek, és most egy vereség után kirúgták”

– méltatlankodott Vlagyimir Granat korábbi orosz válogatott hátvéd, aki még a Dinamo Moszkvánál volt Csercseszov játékosa.

„Egy ilyen vereség után természetes dolog, hogy elküldik az edzőt, ez a munkánk része” – fogalmazott az egyik legtapasztaltabb orosz tréner, Jurij Szemin– „Ha akar, dolgozhat Oroszországban. Magasan kvalifikált szakember, ezt bizonyította többször is, lesz ajánlata és munkája. Hogy maradhat-e Európában? Könnyen megtörténhet, nyelveket beszél, sokat dolgozott az európai labdarúgásban, így ez is egy lehetséges opció a számára”.

Egyetértett a Szovjetunió válogatottjában kapuslegendának számító Anzor Kavazashvili, aki Lev Jasintól örökölte meg annak idején a Szbornaja egyes számú mezét, írja a Magyar Nemzet. „Csercseszov egy európai szinten is tapasztalt szakember,

biztos vagyok benne, hogy hívni fogja majd egy másik európai élcsapat.

Lehet, hogy ez a csapat nem lesz bajnokaspiráns, de élklub lesz”.

Az orosz játékosügynök, Dmitrij Szeljuk szerint viszont Csercseszov előtt csak egy út van jelenleg.

„Hová máshová mehetne, mint az orosz ligába?

Most nem olyan idők járnak, hogy az orosz edzők európai kluboknál dolgoznak. Nagy valószínűséggel az RPL-ben (az orosz élvonal hivatalos rövidítése ) fog majd dolgozni. Az öt legnagyobb klubnak van edzője, így Szocsi marad a legoptimálisabb hely a számára, ha esetleg nem jól kezd az együttes. Mint ahogy az is érdekes lesz, hogy Rasid Rakhimov milyen rajtot vesz majd a Rubin Kazannyal”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor