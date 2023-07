A BKV az utasokat okolja az M3-as metró liftjeinek meghibásodásaiért

Az elmúlt hetekben többször is meghibásodtak a liftek a 2023 nap alatt, 225 milliárd forintból felújított M3-as metró vonalán – írta a Világgazdaság. A lap meg is kereste a főváros közlekedési vállalatát, hogy megtudja mi okozza a fennakadásokat. A BKV válaszában azt írta: „a BKV Zrt. karbantartó személyzete ilyenkor azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges hibák mielőbbi elhárítására, amelyek

az esetek döntő többségében az utazóközönség nem megfelelő utazási kultúrájából adódnak.”

A vállalat azt is megjegyezte, hogy mivel ezen felvonók még a garanciális időszakban vannak, a garanciális jellegű hibák kijavítása a felújítást végző vállalkozó érdekkörébe tartozik. A Világgazdaság arra is rákérdezett, hogy eddig hány alkalommal és milyen hosszú ideig nem használhatták az utasok a lifteket, de erről csak annyit írta a vállalat, hogy „a hibajavítás a legtöbb esetben jellemzően perceket vesz igénybe, azonban előfordulhat hosszabb időtartamú javítás is a hiba jellegéből adódóan”.