Az aránytalanságok pedig szembetűnőek: míg Magyarország húsz év alatt kapott nagyjából 75 milliárd eurót az Uniótól, addig Ukrajnába három év alatt közel 200 milliárd dollárt pumpáltak. A 800 milliárdos igényt Földi „fikciónak” nevezte, amelynek egyetlen célja a hitelcsapda felállítása:

London... fogja adni a hitelt... és máris megvette Európát.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint nem véletlen, hogy a baloldali gazdasági programok – mint például a Tisza Párt kiszivárgott tervei – éppen ezeket a megszorításokat vetítik előre, holott a magyar gazdaság állapota ezt nem indokolná.

Európa romba döntésének a legfőbb és leghatékonyabb eszköze Ukrajna

– jelentette ki Horváth. Emlékeztetett: tavaly még „csak” 500 milliárd volt az igény, ami mára 800 milliárdra ugrott, és a számláló nem áll meg.