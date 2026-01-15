Ft
01. 15.
csütörtök
hadikölcsön Ukrajna Ursula von der Leyen Magyar Péter

Ukrajna eladósítaná Magyarországot? – Földi László és Horváth József elemzése

2026. január 15. 21:28

Miközben Kijev a NATO-tagságról álmodik, a háttérben már a világ újrafelosztása zajlik. Ukrajna újjáépítése és fenntartása 800 milliárd dolláros tétellé duzzadt, amit a jelek szerint az európai nemzetállamok eladósításával akarnak finanszírozni.

2026. január 15. 21:28
null

Az ukrán vezetés legújabb számításai szerint az országnak a következő időszakban mintegy 800 milliárd dollárra lenne szüksége a talpra álláshoz – és ebben még nincsenek benne a biztonsági garanciák vagy a fegyverszállítmányok költségei. De miből lehet ezt előteremteni? Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter összefoglalója szerint Brüsszel és a pénzügyi körök brutális megszorításokat várnának el Magyarországtól: a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a családtámogatások eltörlését, sőt, ingatlanadó és progresszív szja bevezetését.

 

Földi László titkosszolgálati szakértő szerint a csapda ennél körmönfontabb. A szakértő úgy véli, a valós cél az ország hitelfelvételbe kényszerítése.

Egy ország megvásárlásának a legegyszerűbb formája: vegyél föl hitelt, (...) nem tudod visszafizetni, és hip-hop, enyém az ország. Ez az igazi nagy zsuga.

– fogalmazott Földi László. A szakértő rámutatott a trükkre: a felvett hitelből kezdetben kifizetik a szociális juttatásokat, így a társadalom rövid távon nem érzi meg a bajt.

Az aránytalanságok pedig szembetűnőek: míg Magyarország húsz év alatt kapott nagyjából 75 milliárd eurót az Uniótól, addig Ukrajnába három év alatt közel 200 milliárd dollárt pumpáltak. A 800 milliárdos igényt Földi „fikciónak” nevezte, amelynek egyetlen célja a hitelcsapda felállítása: 

London... fogja adni a hitelt... és máris megvette Európát.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint nem véletlen, hogy a baloldali gazdasági programok – mint például a Tisza Párt kiszivárgott tervei – éppen ezeket a megszorításokat vetítik előre, holott a magyar gazdaság állapota ezt nem indokolná. 

Európa romba döntésének a legfőbb és leghatékonyabb eszköze Ukrajna

– jelentette ki Horváth. Emlékeztetett: tavaly még „csak” 500 milliárd volt az igény, ami mára 800 milliárdra ugrott, és a számláló nem áll meg.

Horváth szerint a folyamat kísértetiesen emlékeztet a rendszerváltás utáni privatizációra, amikor a nyugati állami cégek garantált profitért vásárolták fel a magyar közműveket. 

A mostani „mesterterv” lényege, hogy azokat a renitens országokat, amelyeket eddig nem sikerült politikailag betörni, most pénzügyi úton, a háborús finanszírozás ürügyén kényszerítsék térdre.

Ahogy a beszélgetésben elhangzott: minél tovább tart a háború, annál több pénz kell, és annál mélyebb lesz az adósságcsapda, amelybe Európa belesétál.

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

abrak-a-dabra
2026. január 15. 22:00
Ez az egész hitelesdi semmi másról nem szól, mint hogy (tessék visszakeresni) úgy kb tíz éve Soros eftás kijelentette, hogy ő HITELT AKAR ADNI az uniónak, a tőkét nem is kell visszafizetni, csak a kamatokat, de azt írásban kéri, hogy ÖRÖKKÉ!! Na itt még csilingelt a vészcsengő, és ezt azért senki nem írta alá. Mi volt erre a reakció? Neeeem? Hát akkor háború! És lőn. És úgy látszik meglesz a hitel is, amit nem fog tudni senki visszafizetni, mert hogy, hogy nem, a kamatok is el fognak szállni hamarosan, és így adott az örökös adósrabszolgaság. Hurrá-hurrá-hurrá (jah, nem.)
akitiosz
2026. január 15. 21:39
Magyarország már régen el van adósítva. A többi EU tagállam is. Ukrajna problémájára a lehető legkevésbé rossz megoldás az ország jogutód nélküli megszüntetése. Ukrajna államadóssága eltűnik. Akik hiteleztek Ukrajnának így jártak. Legközelebb talán jobban meggondolják. Ukrajnát fel kell osztani a szomszédai között, ők majd újjáépítik. Maguknak. Maguk az ukránok is így járnak a legkevésbé rosszul. Ukrajna, ha fennmarad, akkor még nagyon sokáig egész Európa messze a legrosszabb országa lesz.
almafa123456789
2026. január 15. 21:32
Megakvnyjkt!
