Ukrajna eladósítaná Magyarországot? – Földi László és Horváth József elemzése

Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Miközben Kijev a NATO-tagságról álmodik, a háttérben már a világ újrafelosztása zajlik. Ukrajna újjáépítése és fenntartása 800 milliárd dolláros tétellé duzzadt, amit a jelek szerint az európai nemzetállamok eladósításával akarnak finanszírozni.
Az ukrán vezetés legújabb számításai szerint az országnak a következő időszakban mintegy 800 milliárd dollárra lenne szüksége a talpra álláshoz – és ebben még nincsenek benne a biztonsági garanciák vagy a fegyverszállítmányok költségei. De miből lehet ezt előteremteni? Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter összefoglalója szerint Brüsszel és a pénzügyi körök brutális megszorításokat várnának el Magyarországtól: a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a családtámogatások eltörlését, sőt, ingatlanadó és progresszív szja bevezetését.
Földi László titkosszolgálati szakértő szerint a csapda ennél körmönfontabb. A szakértő úgy véli, a valós cél az ország hitelfelvételbe kényszerítése.
– fogalmazott Földi László. A szakértő rámutatott a trükkre: a felvett hitelből kezdetben kifizetik a szociális juttatásokat, így a társadalom rövid távon nem érzi meg a bajt.
Az aránytalanságok pedig szembetűnőek: míg Magyarország húsz év alatt kapott nagyjából 75 milliárd eurót az Uniótól, addig Ukrajnába három év alatt közel 200 milliárd dollárt pumpáltak. A 800 milliárdos igényt Földi „fikciónak” nevezte, amelynek egyetlen célja a hitelcsapda felállítása:
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint nem véletlen, hogy a baloldali gazdasági programok – mint például a Tisza Párt kiszivárgott tervei – éppen ezeket a megszorításokat vetítik előre, holott a magyar gazdaság állapota ezt nem indokolná.
– jelentette ki Horváth. Emlékeztetett: tavaly még „csak” 500 milliárd volt az igény, ami mára 800 milliárdra ugrott, és a számláló nem áll meg.
Horváth szerint a folyamat kísértetiesen emlékeztet a rendszerváltás utáni privatizációra, amikor a nyugati állami cégek garantált profitért vásárolták fel a magyar közműveket.
Ahogy a beszélgetésben elhangzott: minél tovább tart a háború, annál több pénz kell, és annál mélyebb lesz az adósságcsapda, amelybe Európa belesétál.
A teljes műsor itt tekinthető meg: