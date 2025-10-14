Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
béke tűzszünet Gázai övezet Trump

Zelenszkij már befejezné, de Brüsszel háborúzna – Resperger István és Demkó Attila a Stratégában

2025. október 14. 19:14

Zelenszkij a front valósága és a nyugati elvárások között egyensúlyoz, miközben Brüsszel továbbra is a fegyveres megoldásban látja Ukrajna jövőjét. A Stratéga vendégei: Resperger István, katonai szakértő, a MATE biztonság kutató központjának vezetője, valamint Demkó Attila, az NKE John Lukács Intézet programvezetője.

2025. október 14. 19:14
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Az alaszkai találkozó óta megváltozott Trump álláspontja
  • Afrika tele van értékes erőforrásokkal, és a kínaiak erre pályáznak
  • Etiópia lakossága rohamos ütemben növekedik, komoly migrációs potenciál van benne
  • Zelenszkij szorult helyzetben van, az ukrán szélsőséges hangok kényszerpályára állítják

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!