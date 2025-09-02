Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Ukrajna Trump

Brüsszel keresztbe tesz Trumpnak? – Kiszelly Zoltán és Prőhle Gergely a Stratégában

2025. szeptember 02. 19:12

Trump béketervét egyes európai országok akadályozhatják, miközben Ukrajna saját akciókkal kockáztat. Németországban Merz szakít Merkel örökségével, az AfD erősödik, és mindenki azt kérdezi: lesz béke, vagy befagyott konfliktus vár ránk?

2025. szeptember 02. 19:12
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Amerika továbbra is az európaiakkal fizettetné meg a háború költségeit
  • A mélyállam elégedetlen Trumppal
  • A nyugat-európaiak elkényelmesedése az oka napjaink legfőbb kihívásainak
  • Az orosz-ukrán háború befagyott konfliktussá fog válni

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!