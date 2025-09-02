Brüsszel keresztbe tesz Trumpnak? – Kiszelly Zoltán és Prőhle Gergely a Stratégában

Háborús pszichózis: egy német publicista már a nyugdíjasokat is besorozná
Nehéz követni, hogy hányan, hányféleképpen akarják felduzzasztani a Bundeswehrt; eddig talán csak a kényszersorozás nem merült még fel opcióként.
Trump béketervét egyes európai országok akadályozhatják, miközben Ukrajna saját akciókkal kockáztat. Németországban Merz szakít Merkel örökségével, az AfD erősödik, és mindenki azt kérdezi: lesz béke, vagy befagyott konfliktus vár ránk?
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: