Megvan, miért rúgták ki Ruszin-Szendit – jövő héten jönnek a bizonyítékok! (VIDEÓ)

A CPAC Hungary 2025 rendezvényén elhangzott beszéde után Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter exkluzív interjút adott a Mandinernek, amelyben szókimondóan és határozottan beszélt az elmúlt évek honvédelmi tapasztalatairól, és külön kitért a korábbi vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz személyére is. A miniszter szerint Ruszin-Szendi már vezetői időszakában is több szempontból alkalmatlan volt a pozíció betöltésére, ám a legaggasztóbb tényezőként egyértelműen az Ukrajna-párti szimpátiáját emelte ki.

Egy bizalmi pozícióban az ilyenfajta magánvélemény, amely beszűrődik a munkába, egyszerűen nem megengedhető

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A tárcavezető szerint Ruszin-Szendi viselkedése és állásfoglalása nemcsak szakmai, de nemzetbiztonsági szempontból is veszélyt jelentett. Elmondása szerint azóta csak tovább erősödtek ezek az aggályok, mivel Ruszin-Szendi – szavai szerint – „szinte henceg” az ukrán kapcsolataival és a háború támogatásával.

A honvédelmi miniszter különösen súlyosnak tartja azt is, hogy a volt vezérkari főnök személyes sértettségétől vezérelve próbálja politikai síkra terelni a honvédelmet és a honvédek ügyét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezt nemcsak felelőtlenségnek, hanem konkrétan nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette. Hozzátette: jövő héten olyan dokumentumokat mutatnak be, amelyek világosan alátámasztják, miért volt problémás Ruszin-Szendi tevékenysége a NATO vezérkari főnökök gyűlésén is.

