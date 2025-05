Dr. Erőss Pál unokája? Kocsis Máté mesélt Magyar Péter vizsgázási trükkjeiről (VIDEÓ)

Frappáns, szókimondó és meglepően személyes – ilyen lett a Hotel Lentulai legfrissebb epizódja, amelyben ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt Lentulai Krisztián vendége. A kötetlen beszélgetés során szó esett politikáról, karrierről, de a legérdekesebb pillanatok akkor jöttek, amikor a műsorvezető Kocsist arról faggatta: milyen volt a viszonya az egyetem alatt Magyar Péterrel.

Mindig utáltuk egymást

– válaszolta egyértelműen Kocsis Máté, hozzátéve, hogy bár voltak közös barátaik, valójában ritkán találkoztak. A Fidesz frakcióvezetője egy történettel is színesítette az emlékeit: elmondta, hogy

Magyar Péter, a Tisza Párt jelenlegi elnöke rendszerint úgy kezdte a vizsgákon a feleleteit, hogy »ahogy nagyapámtól, Dr. Erőss Páltól is tanultam«, ezzel próbálva hatni a vizsgáztatókra.

„Ezt komolyan mondod?!” – kérdezett vissza hitetlenkedve a szerkesztő-műsorvezető, mire a frakcióvezető megerősítette:

Persze, mi közel vagyunk a névsorban egymáshoz, én hallottam vizsgázni.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindig is egy „bennfenteskedő karakter” volt – és ahogy ezt láthatjuk ez nemcsak az egyetemi évek alatt volt jellemző rá.

Az epizód nemcsak a politikai kulisszák mögé, hanem a szereplők személyes múltjába is betekintést nyújt – nem véletlen, hogy a Hotel Lentulai most is emlékezeteset alkotott.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.