Kína beleegyezése nélkül nem lehetséges az észak-koreai együttműködés Oroszországgal – Kis-Benedek József a Mandinernek

Az MTA doktora szerint a több kontinensre kiterjedő háború nem aktuális, mivel a világ vezetői nem akarnak egy NATO-Oroszország közötti konfrontációt. Hozzátette, hogy az amerikaiak informálják az ukránokat, mely orosz katonai célpontokat szükséges támadni.

A szakértő szerint látható a szárazföldi hadműveletek lassulása, ugyanis az oroszok rendkívül jó szárazföldi védelmet építettek ki, amely rengeteg ukrán áldozatot követel nap mint nap, valamint a téli hónapok időjárása miatt a szárazföldi mozgás csökkenni fog. Így lehetséges technikaként az ukránok vízen, vagy a levegőben fognak több támadást végrehajtani. A levegőből való támadás egyik legjobb eszköze a drón, „tulajdonképpen ez a drónok háborúja”.

Kis-Benedek József kifejtette, hogy

a Nyugat is támogatja, hogy az ukránok orosz területeken logisztikai célpontokat támadjanak.

Oroszország keletre tekint

„Az oroszok is próbálnak beszerezni eszközöket, nem csak saját gyártásra alapoznak” – mondta el Kis-Benedek József azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy az oroszok belátható időn belül kifogyhatnak a fegyverekből, ezért is próbálnak Észak-Koreával szorosabb partnerséget kötni. Nemrég Kim Dzsongun észak-koreai vezető Oroszországban járt, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valószínűleg különböző katonai eszközök kereskedelméről is szó lehetett.