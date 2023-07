Zelenszkij és a stábja is pontosan tudja, Ukrajna most nem lehet NATO-tag – Fodor Gábor a Mandinernek

Az Amerikai Egyesült Államok politikájának lényeges eleme David Pressman amerikai nagykövet nemrégiben rendezett LMBTQ-vacsoraestje és Pride-piknikje az amerikai nagykövetség kertjében – fejtegette a Mandiner Reakció legutóbbi adásában Fodor Gábor, aki szerint a tengerentúlon jól láthatóan az emberi jogok fundamentális részét képezik a melegjogok. Az SZDSZ egykori elnöke, volt parlamenti képviselő szerint az amerikai nagykövet is elkötelezett az LMBTQ-ügyek iránt, ezt már beiktatásától kezdve tudni lehetett, hiszen nyíltan felvállalja szexuális identitását. Úgy gondolja, Pressman ezzel együtt nemcsak szimbolikus gesztusokban és ideológiai kérdésékben nyilvánul meg, hanem politikai ügyekben is, például határozottan fellépett a Nemzetközi Beruházási Bank szankciós listára tételével kapcsolatban. Fodor Gábor kitért az amerikai-magyar kapcsolatokra is, megjegyezte, hogy „kettőn áll a vásár”, vagyis nemcsak az amerikai, hanem a magyar kormányon is múlik, miképpen alakul a két ország közötti kooperáció.