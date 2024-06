Egy választás margójára: mire figyeljünk az elkövetkező egy évben?

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

De kezdjük egy helyzetképpel – tájkép, csata után: a választások egyértmű győztese a Fidesz-KDNP, amely kormányzó erőként képes volt tovább növelni a támogatottságát.

A kormánypártok az 5 évvel korábbi EP-választásokhoz képest 200 ezerrel több szavazót tudtak mozgósítani.

Ezzel átlépték a több elemző által EP-választáson elképzelhetetlennek tűnő 2 millió szavazót. Ráadásul – ahogyan arra a Nézőpont Intézet egy friss elemzésében rámutatott – ezzel az eredménnyel a Fidesz-KDNP-nek ismét kétharmada lenne egy országgyűlési választáson. Ha ehhez hozzávesszük, hogy ciklus közepi, kvázi félidős választásként is tekinthetünk a mostani voksolásra, akkor a politikai konjunktúra klasszikus alakulásához viszonyítva (ciklus közepi visszaesés) ez egy rendkívül komoly eredmény. Ha vetünk egy pillantást a korábbi ciklus közepi eredményekre, akkor azt láthatjuk, hogy

a kormánypártok voltak már sokkal gyengébb helyzetben.

Félidős támogatottságuk 2012-ben például mindössze 24 % volt, de például 2020-ban is elmaradtak a vasárnapi eredménytől. Az, hogy a kormánypártok most – az elmúlt időszak háborús inflációval és háborús fenyegetettséggel terhelt nehézségei után is – 44,79 %-os eredménnyel fordulnak rá 2026-ra, az kifejezetten jó kiinduló pozíció. Mindez azt mutatja, hogy a kormánypártok hatékonyan mozgósítottak az európai léptékű kampánytematizációval, amely a háború-, illetve a béke kérdésére fókuszált.

Jelentősebb átrendeződést az ellenzéki oldalon, az ellenzéki szavazók között láthatunk.

Új erőként a TISZA végzett a második helyen 1,3 millió szavazattal, jelentősen maga mögé utasítva a DK-MSZP-Párbeszéd-ZÖLDEK szövetségét, amely 366 ezer szavazatot kapott. A Demokratikus Koalíció az elmúlt években egyértelműen dominálta az ellenzéki oldalt, most pedig egy komoly kihívót kapott a második helyért vívott képzeletbeli versenyben. Ezzel a DK a vasárnapi voksolás egyik legnagyobb hazai vesztesének számít. A TISZA szinte a semmiből robbant be, s ez előnyére is vált, hiszen

az új ellenzéki erő szavazói inkább egyfajta hangulatra, mint konkrét politikára vagy programra adhatták le a voksukat.

A vármegyei közgyűlések listás szavazatait a kormánypártok szinte teljesen letarolták még markánsabbá téve azt a tényt, hogy a régi ellenzéknek alig van befolyása ebben a közegben. Mintha el is engedték volna. Ugyanakkor a Mi Hazánk világossá tette, hogy ebben a szegmensben a vasárnapi választásokon ők voltak a második legerősebb párt. A TISZA ugyan megzavarhatta volna ezt a képletet és vélhetően elfoglalhatta volna a második helyet, de nem indított jelölteket. Az, hogy 5 éven keresztül nem lesz szereplője a közvetlen vármegyei önkormányzati döntéshozatalnak és az ezzel járó politikai befolyásnak, jelentősen megnehezítheti a helyzetét az építkezésben. Maradnak neki a megyei jogú, ellenzéki, jellemzően helyi, ’független’ szervezeti összefogásokra épülő vezetéssel rendelkező városok, ahol bejelentkezhet, mint a legfontosabb nem kormánypárti szereplő.

A választás egyik legnagyobb vesztese egyértelműen az a Momentum,

amely igyekezett magát az egyetlen európai pártként bemutatni, a magyar választók üzenete mégis egyértelmű volt: a hazánkat EU-s pénzektől tudatosan elzárni törekvő, Magyarországot szándékosan eljárás alá vonni akaró politizálásra nincs igény. Ahogyan láthatóan nincs igény a Jobbik, az LMP-Zöldek, a Második Reformkor, az MMN, illetve MEMO európai politizálására sem. A sokáig esélyesként emlegetett MKKP végül nem jutott be, szavazóik vélhetően a TISZA felé fordulhattak.