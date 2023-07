Nagy Zsolt: A kormánynak nem a queerek b*sztatásával és a melegházasság tiltásával kellene foglalkoznia

A színész szégyelli magát Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik tőle: Where are you from? Ezért a válasz után mindig rögtön hozzáteszi, hogy nem ért egyet Orbánékkal.