Újra terjednek a netes csalások: ezt tegye, ha nem akar áldozatául esni!

Van olyan, aki naponta több SMS-t is kap külföldi hívószámról, amelyben egy állítólag feladott csomag kézbesítéséről tájékoztatják, az üzenetben szerepel egy link is, azonban arra rákattintva a csalók az összes érzékeny személyes adat birtokába juthatnak. A csaló SMS-ek mellett figyelni kell az e-mailekre is, ugyanis ott is rendszeresen bombáznak a csalók, volt olyan, hogy valaki az OTP nevében próbált meg adatokat kikérni.