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fifa uefa folarin balogun belgium világbajnokság

Az UEFA is nekiment a FIFA-nak Balogun ügyében: „Átléptek egy vörös vonalat”

2026. július 06. 12:31

Trump kérésére vizsgálhatta felül a nemzetközi szövetség a csatár piros lapját, az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a döntés veszélyes precedenst teremt.

2026. július 06. 12:31
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Tovább gyűrűzik a botrány Folarin Balogun eltiltásának felfüggesztése körül. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői közleményében élesen bírálta a nemzetközi szövetség (FIFA) döntését, amely lehetővé tette, hogy az amerikai válogatott támadója pályára lépjen a Belgium elleni világbajnoki nyolcaddöntőben annak ellenére, hogy a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen piros lapot kapott. 

A vb-n már három gólt szerző Balogunt a bosnyákok elleni találkozón állították ki, miután a 61. percben egy belépő során megtaposta Tarik Muharemovicot. A 25 éves játékos automatikus egymeccses eltiltást kapott volna, így ki kellett volna hagynia a belgák elleni összecsapást. A FIFA azonban váratlanul úgy döntött, hogy egy évre felfüggeszti a büntetés végrehajtását, ezért a csatár mégis rendelkezésre állhat.

Sajtóértesülések szerint a döntés hátterében szerepet játszhatott, hogy a Fehér Ház felvette a kapcsolatot Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével. Az Associated Pressnek nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérte a sportvezetőt, hogy vizsgálják felül a piros lap ügyét.

Az UEFA szerint azonban a FIFA ezzel veszélyes precedenst teremtett.

A szervezet úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi szövetség „átlépett egy vörös vonalat”, és veszélybe sodorta a játék integritását. Közleményükben hangsúlyozták: a piros lapot követő automatikus egymeccses eltiltás nem értelmezés kérdése, hanem a szabályrendszer egyik alapelve, amely nem tehető kivétel tárgyává, különösen nem egy világbajnokság közepén. Az UEFA szerint ha a szabályok alkalmazása többé nem kiszámítható, az aláássa a verseny hitelességét, miközben hasonló esetekben más játékosok maradéktalanul letöltötték büntetésüket. 

„A tegnapi döntés, miszerint egy év próbaidőre felfüggesztik a Folarin Balogun játékosnak kiadott piros lap után járó egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás alkalmazását, átlépte a vörös vonalat. A labdarúgás, akárcsak bármely más sportág, szabályokra épül, amelyek a tisztességes, becsületes és átlátható verseny alapját képezik. Néha a szabályok értelmezésre adnak lehetőséget. Ebben az esetben azonban nincs így. A piros lap után járó legalább egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás nem diszkrecionális lehetőség, és végrehajtásához nincs szükség illetékes szerv döntésére. Ez a szabályzatba beépített elv, amely nem lehet kivételek tárgya, pláne nem egy olyan bajnokság közepén, ahol több más játékos is hasonló helyzetbe került, és rendesen letöltötte eltiltását. Egy ilyen döntés precedenst teremt a folyamatban lévő tornán, ahol a hasonló helyzetek mostantól ezzel egyenlő bánásmódot igényelnek, a verseny kárára” – áll az európai szövetség hétfői közleményében.

A belga szövetség (RBFA) szintén felháborodásának adott hangot, „megdöbbentőnek” nevezte a döntést, és közölte: minden lehetséges jogi és sportdiplomáciai lépést megvizsgál annak érdekében, hogy megvédje a verseny tisztaságát és a résztvevők jogait.

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Nyitókép: CARL DE SOUZA / AFP

Összesen 12 komment

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Gubbio
2026. július 06. 15:32
A FIFA ugyanolyan korrupt, mint az Európai Unió. Sárga lapok, piros lapok, tizenegyesek - mind az aktuális játékvezető ad hoc bíráskodásai. Modricnak teljesen igaza volt az általa adott interjúban.
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2
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Öreg Palóc
•••
2026. július 06. 14:47 Szerkesztve
" Semmi különöset' nem csinálnak, csupán csak azt, amit eddig !! Csalnak a hazai csapat(ok) javára !!! Az Argentínai VB óta látom ezt !!! - az pedig már elég régen volt. Dél-Koreában is csaltak !! Quatarban is csaltak. És tulajdonképpen mindenhol. Ha a hülye amerikaiak kiesnek, az usában senki nem kíváncsi többé a foci VB-re, és igazából ez egészen meghatározza az európai foci jövőjét ott. Ha jó eredményt ér el a válogatottjuk, mondjuk bronzérmes lesz, akkor van jövője a focinak az usában, rá lehet beszélni a gyrekeket a sportra. De ha csak kb 8. lesznek, a kutyát sem érdekli többé a foci, a feketék elmennek kosárlabdázni, a fehérek jégkorongozni a többinek meg ott a bézból, meg az amerikai lökdösődős, amit ők hívnak focinak. :))))
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2
0
brianfoster35
2026. július 06. 14:01
UEFA and FIFA disagreements often spark interesting discussions about how football governance is handled across different organizations. It’s also useful to compare how official decisions and public records are maintained, much like yorkcountycourt.org help organize important legal information. Transparency and consistency are essential for building trust, whether in sports or any formal system. It will be interesting to see how this situation develops in the coming weeks.
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0
2
Sróf
2026. július 06. 13:43
Rákosi Petro Madjart a fodbalvilágszövetség élére! Ahol ő van, ott nincs helye önkénynek, törvénytelenségeknek, uramsógorom rendszernek, túlárazott szerződéseknek, agressziónak, bolsevizmusnak.
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3
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