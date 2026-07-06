Az UEFA is nekiment a FIFA-nak Balogun ügyében: „Átléptek egy vörös vonalat”

Tovább gyűrűzik a botrány Folarin Balogun eltiltásának felfüggesztése körül. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői közleményében élesen bírálta a nemzetközi szövetség (FIFA) döntését, amely lehetővé tette, hogy az amerikai válogatott támadója pályára lépjen a Belgium elleni világbajnoki nyolcaddöntőben annak ellenére, hogy a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen piros lapot kapott.

A vb-n már három gólt szerző Balogunt a bosnyákok elleni találkozón állították ki, miután a 61. percben egy belépő során megtaposta Tarik Muharemovicot. A 25 éves játékos automatikus egymeccses eltiltást kapott volna, így ki kellett volna hagynia a belgák elleni összecsapást. A FIFA azonban váratlanul úgy döntött, hogy egy évre felfüggeszti a büntetés végrehajtását, ezért a csatár mégis rendelkezésre állhat.