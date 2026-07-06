Az UEFA is nekiment a FIFA-nak Balogun ügyében: „Átléptek egy vörös vonalat”

„A tegnapi döntés, miszerint egy év próbaidőre felfüggesztik a Folarin Balogun játékosnak kiadott piros lap után járó egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás alkalmazását, átlépte a vörös vonalat. A labdarúgás, akárcsak bármely más sportág, szabályokra épül, amelyek a tisztességes, becsületes és átlátható verseny alapját képezik. Néha a szabályok értelmezésre adnak lehetőséget. Ebben az esetben azonban nincs így. A piros lap után járó legalább egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltás nem diszkrecionális lehetőség, és végrehajtásához nincs szükség illetékes szerv döntésére. Ez a szabályzatba beépített elv, amely nem lehet kivételek tárgya, pláne nem egy olyan bajnokság közepén, ahol több más játékos is hasonló helyzetbe került, és rendesen letöltötte eltiltását. Egy ilyen döntés precedenst teremt a folyamatban lévő tornán, ahol a hasonló helyzetek mostantól ezzel egyenlő bánásmódot igényelnek, a verseny kárára” – áll az európai szövetség hétfői közleményében.