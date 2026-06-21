Arany után ezüst – a magyar női párbajtőrcsapat is érmet nyert az Európa-bajnokságon

Három szép győzelem után a döntőben szoros küzdelemben kikapott a hazaiak válogatottjától, így ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A Muhari Eszter, Büki Lili, Borsody Emma, Nagy Blanka összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, amelyben a házigazdák tavaly világbajnok alakulatával került szembe.

Muhari és Diane von Kerssenbrock párharca taktikus vívást hozott, a francia igyekezett támadásra késztetni ellenfelét, ezt a magyar vívó meg is tette, vesztére, mert több tust is kapott belőle. Az Eb-újonc Borsody 1–3-nál kezdett Auriane Mallo-Bretonnal szemben, és 3–2-re kapott ki, majd Büki is alulmaradt, mégpedig 3–1-re a 2023-as év egyéni világbajnokával, Marie-Florence Candassamyval szemben, aki magassági fölényét kihasználva, hosszú kitörésekkel volt eredményes.