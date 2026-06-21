Arany után ezüst – a magyar női párbajtőrcsapat is érmet nyert az Európa-bajnokságon

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Újabb medáliával bővült a mieink éremkollekciója a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A magyar női párbajtőrcsapat kikapott a hazaiaktól a döntőben, így ezüstérmet szerzett.
Három szép győzelem után a döntőben szoros küzdelemben kikapott a hazaiak válogatottjától, így ezüstérmet szerzett a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A Muhari Eszter, Büki Lili, Borsody Emma, Nagy Blanka összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, amelyben a házigazdák tavaly világbajnok alakulatával került szembe.
Muhari és Diane von Kerssenbrock párharca taktikus vívást hozott, a francia igyekezett támadásra késztetni ellenfelét, ezt a magyar vívó meg is tette, vesztére, mert több tust is kapott belőle. Az Eb-újonc Borsody 1–3-nál kezdett Auriane Mallo-Bretonnal szemben, és 3–2-re kapott ki, majd Büki is alulmaradt, mégpedig 3–1-re a 2023-as év egyéni világbajnokával, Marie-Florence Candassamyval szemben, aki magassági fölényét kihasználva, hosszú kitörésekkel volt eredményes.
A második kör 4–9-ről indult Borsody és von Kerssenbrock asszójával, amelyben nem fordult a kocka, a türelmes és pontos francia 5–3-as sikerrel növelte csapata előnyét. Muhari azonban ekkor nagyon ráérzett, mivel lehet hatékony Candassamyval szemben, pengekötésekkel, jó ütemű kitörésekkel 15–15-nél utolérte ellenfelét, sőt a következő két tust is ő adta. Még védekezve is ő talált, 10–1-es parádés asszójával 17–15-re fordított.
Büki következett Mallo-Bretonnal, eleinte passzív volt a párharc, majd együttes találat után a francia meglepte a magyart és utána is eltalálta Büki hátát, ezzel egyenlített. Candassamyt nem cserélték le a súlyos veresége után, így Borsody vele vívta a hetedik asszót. Szépen tartotta magát, eggyel kapott ki jóval tapasztaltabb ellenfelétől. A nyolcadik párban Büki próbált támadni Von Kerssenbrock ellen, de a francia hatékonyan védekezett, a magyar párbajtőröző nem tudta eltalálni őt.
Így Muhari és Mallo-Breton záró asszója 22–26-ról kezdődött. Menni kellett előre, ami rejtett magában kockázatot, az elején nőtt is a különbség eggyel. Izgalmasan alakult a végjáték, főleg akkor, amikor Muhari 30–31-re visszakapaszkodott. A következő két találatot viszont a francia adta, és közben fogyott az idő. 31–35-ös állást követően a magyar párbajtőrözőnek már nem volt lehetősége megfelelően előkészíteni az akcióit, ami kedvezett Mallo-Bretonnak, aki végül hat találatra növelte a különbséget.
Legutóbb két éve, Bázelben nyert érmet Európa-bajnokságon a magyar női párbajtőrcsapat, akkor is ezüstöt, Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga összeállításban.
A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték. Előzőleg
A magyar válogatott így az éremtábla harmadik helyén végzett Olaszország (4–1–2) és Franciaország (3–5–2) mögött.
VÍVÓ EB
A 16 között: Magyarország–Spanyolország 45–37
Negyeddöntő: Magyarország–Oroszország 39–33
Elődöntő: Magyarország–Olaszország 38–30
Döntő: Franciaország–Magyarország 42–36
Végeredmény
1. Franciaország (Marie-Florence Candassamy, Alexandra Louis-Marie, Diane von Kerssenbrock, Auriane Mallo-Breton)
2. MAGYARORSZÁG (Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma)
3. Ukrajna (Inna Brovko, Olena Krivicka, Anna Makszimenko, Jana Semjakina)
Nyitókép: Facebook / Magyar Vívó Szövetség