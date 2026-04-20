Dráma Budapesten: hiába az amerikaiak más szemlélete, megvezették a magyar klasszist

Ez gyors volt: elkopott a bronzérme Muhari Eszternek, a NOB-nak kellett kicserélnie
A női párbajtőröző hétvégén utazik vissza amerikai egyetemére, kedden már edzés és iskolapad.
Ritkán látni olyan csalódott versenyzőt egy ezüstérem után, mint amilyen Muhari Eszter volt vasárnap. Olimpiai bronzérmes párbajtőrvívónk öttusos előnyt leadva bukta el a budapesti GP döntőjét, ezután kikívánkozott belőle néhány keresetlen gondolat.
Ezüstérmet szerzett vasárnap a budapesti párbajtőr Grand Prix döntőjében Muhari Eszter. Ám ha valaki azt hinné, olimpiai bronzérmes klasszisunk boldog volt a hazai közönség előtt elért újabb medál után, nagyobbat nem is tévedhetne: egy ilyen eredmény után ritkán látni ennyire csalódott versenyzőt. Az Egyesült Államokban tanuló sportoló úgy érzi, becsapták, és alig várja, hogy újra hazajöhessen.
Muhari drámai végjátékban, öttusos előnyről összezuhanva veszítette el 12:11-re a vasárnapi finálét az észt Katrina Lehis ellen, és ilyen előzmények után nehezen tudta magát türtőztetni a kamerák előtt. Az M4 Sportnak adott nyilatkozatában előbb még azt mondta, örül az ezüstéremnek, aztán viszont kitörtek belőle az érzelmek:
„Jól megy egész szezonban a vívás, ahhoz képest, hogy ezeket a szituációkat többet kellene gyakorolnom.
Sajnos az edzésmunka sem olyan, mint amire számítottam, óriásit csalódtam a kinti edzésekben, edzőben.
Sajnálom, hogy nem gyakoroljuk ezeket, remélem, hogyha hazajövök, akkor több idő lesz majd erre” – jelentette ki a láthatóan megviselt Muhari, aki eredetileg az amerikaiaknál tapasztalható más szemlélet miatt is döntött úgy, hogy a tengerentúlon próbál szerencsét, ám azóta nagyot csalódott az ottani rendszerben.
A még mindig csak 23 esztendős klasszis azt is elárulta, most végez majd az Államokban a Notre Dame Egyetemen, így nagyon sűrű éve van, nagyon várja már, hogy végre hazatérhessen. Muhari Eszter a mostani idényben bronzérmes volt december eleji, vancouveri világkupán, majd győzött január végén a dohai GP-n. Hozzá képest
a budapesti verseny döntőjében fordított utat járt be Nagy Dávid: a párizsi olimpián csapatban aranyérmes párbajtőrvívónk öttusos hátrányból nyerte meg 15:12-re a kazah Jerlik Szertaj elleni finálét.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton