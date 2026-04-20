Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
muhari eszter vívás párbajtőr

Dráma Budapesten: hiába az amerikaiak más szemlélete, megvezették a magyar klasszist

2026. április 20. 13:29

Ritkán látni olyan csalódott versenyzőt egy ezüstérem után, mint amilyen Muhari Eszter volt vasárnap. Olimpiai bronzérmes párbajtőrvívónk öttusos előnyt leadva bukta el a budapesti GP döntőjét, ezután kikívánkozott belőle néhány keresetlen gondolat.

Ezüstérmet szerzett vasárnap a budapesti párbajtőr Grand Prix döntőjében Muhari Eszter. Ám ha valaki azt hinné, olimpiai bronzérmes klasszisunk boldog volt a hazai közönség előtt elért újabb medál után, nagyobbat nem is tévedhetne: egy ilyen eredmény után ritkán látni ennyire csalódott versenyzőt. Az Egyesült Államokban tanuló sportoló úgy érzi, becsapták, és alig várja, hogy újra hazajöhessen.

LEHIS, Katrina; MUHARI Eszter Budapest GP
Muhari Eszter itt még lendületben volt, a végére viszont elfogyott a budapesti GP-döntőn (Fotó: MTI/Kovács Márton)

„Jól megy egész szezonban a vívás, ahhoz képest, hogy ezeket a szituációkat többet kellene gyakorolnom. 

Sajnos az edzésmunka sem olyan, mint amire számítottam, óriásit csalódtam a kinti edzésekben, edzőben. 

Sajnálom, hogy nem gyakoroljuk ezeket, remélem, hogyha hazajövök, akkor több idő lesz majd erre” – jelentette ki a láthatóan megviselt Muhari, aki eredetileg az amerikaiaknál tapasztalható más szemlélet miatt is döntött úgy, hogy a tengerentúlon próbál szerencsét, ám azóta nagyot csalódott az ottani rendszerben. 

A még mindig csak 23 esztendős klasszis azt is elárulta, most végez majd az Államokban a Notre Dame Egyetemen, így nagyon sűrű éve van, nagyon várja már, hogy végre hazatérhessen. Muhari Eszter a mostani idényben bronzérmes volt december eleji, vancouveri világkupán, majd győzött január végén a dohai GP-n. Hozzá képest 

a budapesti verseny döntőjében fordított utat járt be Nagy Dávid: a párizsi olimpián csapatban aranyérmes párbajtőrvívónk öttusos hátrányból nyerte meg 15:12-re a kazah Jerlik Szertaj elleni finálét.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andris-923
2026. április 20. 13:41
Na itt is majd lehúzzák a rolót ! Viktor túl sokat költött a sportra ! Nem kell nekünk élsport ugye tisz@rosok?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!