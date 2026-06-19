Végleg elhagyja angol csapatát a magyar kapus – Csehországba igazol

„A 2019-ben, 16 évesen a magyar Haladástól szerződtetett Hegyi állandó tagja volt annak a West Ham-keretnek, amely a 2022–2023-as idényben megnyerte az Európa-konferencialigát – a sorozat során hét mérkőzésen nevezték a meccskeretbe. Ugyanebben a kiírásban Hegyi három alkalommal a Premier League-ben, egyszer pedig az FA-kupában is helyet kapott a cserepadon, bár játéklehetőséget nem kapott” – olvasható.

Hozzátették: Hegyit a klub több alkalommal is kölcsönadta már, többek között a Debrecennek és az MTK-nak is.

„Rendszeresen szerepelt a magyar korosztályos válogatottakban is, ahol közel 50 alkalommal lépett pályára, és hazáját képviselte a 2019-es U17-es világbajnokságon is. 2023-ban a felnőtt válogatott keretébe is meghívót kapott.