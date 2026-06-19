Végleg elhagyja angol csapatát a magyar kapus – Csehországba igazol

Mégsem Németország? Újabb csapat jelentkezett be a magyar válogatott játékosért
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Hegyi Krisztián hét év után távozik a West Hamtől. A magyar kapus Csehországban folytatja karrierjét.
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságba kieső West Ham United a hivatalos oldalán közölte, hogy a 23 éves Hegyi Krisztián, aki magyar utánpótlás-válogatott kapus volt, végleg elhagyja a klubot, és a cseh Sparta Praha játékosa lesz.
Az angol klub azt írja: a magyar kapus hét év után távozik, amely időszak alatt több mint 90 alkalommal lépett pályára a klub U21-es és U18-as csapataiban.
„A 2019-ben, 16 évesen a magyar Haladástól szerződtetett Hegyi állandó tagja volt annak a West Ham-keretnek, amely a 2022–2023-as idényben megnyerte az Európa-konferencialigát – a sorozat során hét mérkőzésen nevezték a meccskeretbe. Ugyanebben a kiírásban Hegyi három alkalommal a Premier League-ben, egyszer pedig az FA-kupában is helyet kapott a cserepadon, bár játéklehetőséget nem kapott” – olvasható.
Hozzátették: Hegyit a klub több alkalommal is kölcsönadta már, többek között a Debrecennek és az MTK-nak is.
„Rendszeresen szerepelt a magyar korosztályos válogatottakban is, ahol közel 50 alkalommal lépett pályára, és hazáját képviselte a 2019-es U17-es világbajnokságon is. 2023-ban a felnőtt válogatott keretébe is meghívót kapott.
A West Ham Unitednél mindenki szeretné megköszönni Krisztiánnak a kemény munkáját és az elkötelezettségét, valamint sok sikert kíván neki a jövőre nézve.”
A Sparta sportigazgatója, Tomás Rosicky elmondta, régóta tervezték egy új kapus szerződtetését, és a több jelölt közül végül Hegyi mellett döntöttek. Kiemelte a magyar kapus kiváló fizikai adottságait, jó helyezkedését, reflexeit, a beadások magabiztos kezelését, valamint azt, hogy a labdakihozatalokban is megbízható, emellett kommunikációja és a védelem irányítása is erősségei közé tartozik – áll a Nemzeti Sport cikkében.
Daniel Zítka kapusedző hozzátette, hogy Hegyit már 2023 óta figyelemmel kísérték. Szerinte a magyar kapus fiatal és rendkívül ambiciózus, még sokat fejlődhet, ugyanakkor már most megfelel a Bajnokok Ligája selejtezőjében induló Sparta elvárásainak.
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Nyitókép: Lakatos Péter/MTI/MTVA